América destituye a André Jardine después de tres años

El Club América destituyó al brasileño André Jardine como director técnico después de tres años y a pesar de que todavía le quedaba uno de contrato (hasta junio de 2027).

"América informa que, después de diversas reuniones con André Jardine, el club y el estratega acordaron, de mutuo acuerdo, dar por concluida la etapa de André y de su cuerpo técnico al frente de las Águilas", señaló en un comunicado la tarde de este 3 de junio, horas después de que la noticia estuviera circulando con fuerza en redes sociales.

Jardine tomó las riendas del América a partir del torneo Apertura 2023 y tuvo impacto positivo de manera inmediata.

Bajo su mandato, las Águilas conquistaron los títulos del Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024, convirtiéndose en el primer equipo tricampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, que iniciaron en 1996.

En esa inercia, Jardine también entregó los trofeos del Campeón de Campeones 2024, Supercopa MX 2024 y Campeones Cup 2024, este último contra el Columbus Crew de Estados Unidos (MLS).

En total, Jardine estuvo al frente de las Águilas durante seis torneos, siendo los tres finales los más complicados por la falta de títulos.

América perdió la final del Clausura 2025 ante Toluca, lo que cortó la posibilidad del tetracampeonato, y tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026 fue eliminado en cuartos de final (por Monterrey y Pumas, respectivamente).

Por otra parte, siempre quedó una cuenta pendiente en el ámbito internacional, ya que el equipo no clasificó al Mundial de Clubes.

Bajo la dirección técnica de André Jardine, América participó en tres ediciones consecutivas de la Copa de Campeones de Concacaf: 2024, 2025 y 2026.

En la primera fueron eliminados por Pachuca en semifinales, en 2025 cayeron ante Cruz Azul en cuartos de final y en la más reciente se despidieron ante Nashville también en cuartos.

Incluso hubo oportunidad a través de un repechaje que inventó la FIFA unas semanas antes del Mundial de Clubes 2025, poniendo a América contra Los Ángeles FC en una disputa a partido único. El equipo estadounidense ganó 2-1 y se quedó con el último boleto de Concacaf a dicho torneo.

En el comunicado que confirmó la salida de Jardine, América no puso el argumento internacional. Después de todo, las Águilas tendrán una nueva oportunidad de llegar al Mundial de Clubes (2029) si ganan la Concachampions 2027.

"El club reconoce ampliamente la dedicación, compromiso y trabajo desarrollado por André y su equipo de trabajo en la consecución de múltiples éxitos que quedarán marcados en la historia del América, reafirmando su posición como el equipo más ganador de México y ubicando a André como el director técnico más triunfador del club, tras levantar seis títulos en sus primeros 100 partidos, entre ellos, un histórico tricampeonato", señaló el texto oficial.

El uruguayo Guillermo Almada, ex director técnico de Santos Laguna y Pachuca, suena como el reemplazo de André Jardine.

América se encuentra en una transición dirigencial que comenzó a finales de 2025, cuando se dio a conocer que el grupo estadounidense General Atlantic adquirió el 49% de sus acciones.