Grupo Modelo amplía portafolio sin alcohol y bajo en calorías en la antesala del Mundial 2026

Grupo Modelo amplió su portafolio de bebidas sin alcohol con una nueva propuesta que contiene electrolitos y bajo contenido calórico, cuyo lanzamiento ocurre a días del arranque del Mundial de Futbol, torneo del que México será una de las sedes.

"Decidimos lanzar Michelob Ultra Zero durante el Mundial y de la mano de Lionel Messi como embajador global, porque sabemos que el foco estará puesto en México; buscamos convertir este lanzamiento en una de nuestras apuestas más relevantes", dijo el director de Marcas Premium de Grupo Modelo, Rodolfo Vargas.

La nueva cerveza formará parte de diversas experiencias de consumo y entretenimiento para conectar con los aficionados durante la justa mundialista, que dará inicio el próximo 11 de junio.

La empresa destacó que el producto ofrece una alternativa de solo 18 calorías, dirigida a consumidores mayores de edad que buscan opciones de menor contenido calórico.

El mercado de la cerveza ligera en América Latina cerró con un valor de 20,540 millones de dólares en 2025 y se espera que siga creciendo a una tasa anual compuesta de 4.20% al 2035, de acuerdo con un estudio de Informe de Expertos.

La perspectiva de crecimiento se prevé ante la penetración de bebidas con menor contenido alcohólico y calórico, el auge de estilos de vida saludables, así como la innovación en formulaciones, lanzamiento de nuevas marcas y la expansión de la distribución en supermercados, bares y canales digitales.

"A medida que los consumidores se preocupan más por su salud, buscan opciones con menos calorías y alcohol. La cerveza ligera encaja en esta tendencia, ya que es una alternativa con menos calorías y alcohol que la cerveza normal", añade el estudio.