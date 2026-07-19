Por qué el fernet con cola se convirtió en el trago inseparable del futbol argentino

Argentina llega otra vez al último partido de un Mundial. El domingo 19 de julio enfrentará a España en el New York New Jersey Stadium, en una final que reunirá al vigente campeón del mundo con el campeón europeo. Para la Albiceleste estará en juego su cuarta estrella; para La Roja, la posibilidad de levantar su segunda Copa del Mundo. El encuentro comenzará a las 13:00 horas del centro de México.

En Argentina, sin embargo, una final no se mira únicamente frente a una pantalla. Se organiza alrededor de la parrilla, las empanadas, la picada y los vasos que se llenan desde antes del silbatazo inicial. Entre la cerveza, el vino y el mate aparece una mezcla oscura, espumosa y profundamente amarga que se convirtió en compañera de partidos, recitales, asados y reuniones: el fernet con cola.

La bebida nació lejos de Buenos Aires y de Córdoba. Su historia comercial comenzó en Milán en 1845, cuando Bernardino Branca desarrolló un licor amargo a base de hierbas, raíces, cortezas y especias. Formaba parte de la tradición italiana de los amari, preparados intensos que acostumbraban servirse después de comer y que durante el siglo XIX eran promocionados como digestivos.

Fernet con Cola y asadoFreepik

Italia lo creó, Argentina lo adoptó

El fernet llegó a Argentina acompañado por la inmigración italiana. Fernet-Branca señala que comenzó a comercializarse en el país sudamericano desde 1860. La aceptación fue tan profunda que en 1935 la compañía inauguró una fábrica en Buenos Aires y, seis años después, constituyó formalmente su empresa argentina.

Durante sus primeras décadas se bebía solo, con café, soda o vermut. Era un licor de sobremesa, de bares y de antiguas cantinas; una bebida oscura, medicinal y desafiante que parecía destinada a cerrar las comidas. Argentina cambió esa historia cuando decidió añadirle hielo y bebida de cola.

La combinación se volvió especialmente popular en Córdoba durante las últimas décadas del siglo XX. La cola suavizó las notas amargas, herbales y mentoladas; el gas aportó frescura y el hielo permitió beberlo lentamente. El antiguo digestivo italiano abandonó la solemnidad de la sobremesa para convertirse en un trago largo, popular y colectivo.

Su fama terminó por cruzar nuevamente el Atlántico. La International Bartenders Association reconoce oficialmente la preparación con el nombre de Fernandito y la incluye dentro de su categoría de cocteles de la Nueva Era. La fórmula internacional establece 50 mililitros de Fernet-Branca, hielo y bebida de cola para completar el vaso.

El sabor de una final

El Fernandito tiene algo que comparte con el futbol argentino: no necesita demasiadas explicaciones. Se sirve en un vaso grande, se prepara frente a los amigos y cada persona defiende su propia proporción. Algunos prefieren una mezcla ligera de 20% de fernet y 80% de cola; otros se inclinan por el equilibrio cordobés de 30/70, mientras los paladares más entrenados elevan la cantidad del amargo.

Su importancia no se encuentra únicamente dentro de la botella. El fernet funciona como un ritual de convivencia. Pasa de una mano a otra, se prepara mientras la carne está sobre la parrilla y se mantiene cerca durante los 90 minutos. Es una bebida hecha para esperar, celebrar y, algunas veces, soportar el resultado.

La final del Mundial 2026 vuelve a colocar esa costumbre en primer plano. Argentina y España compartirán idioma sobre la cancha, pero llegarán con culturas de sobremesa distintas. España tiene el vermut, las tapas y el aperitivo; Argentina responderá con asado, picada y Fernandito. Será también un encuentro gastronómico entre dos países que entendieron que un partido importante comienza mucho antes de que ruede el balón.

Fernandito, la receta para mirar el partido

Para preparar la versión reconocida internacionalmente se llena un vaso bajo o largo con abundante hielo y se agregan 50 mililitros de fernet. Después se incorpora lentamente la bebida de cola hasta completar el recipiente y se mezcla con suavidad para no perder la carbonatación. No requiere decoración.

Fernet con ColaFreepik

En una versión casera puede utilizarse una proporción de 30% de fernet y 70% de cola. La bebida debe añadirse poco a poco, con el vaso ligeramente inclinado, debido a que el contacto entre el fernet y el gas produce una espuma abundante. El hielo no es un elemento secundario: enfría, diluye y permite que los aromas botánicos se abran gradualmente.

Ferroviario, el encuentro con el vermut

Existe otro coctel argentino que conecta de manera perfecta con España y con su tradición vermutera. Se llama Ferroviario y mezcla fernet, vermut rojo y soda de sifón. A diferencia del Fernandito, no lleva cola. Su sabor es más vínico, especiado y cercano al aperitivo, por lo que funciona especialmente bien junto con quesos, aceitunas, embutidos y una clásica picada.

La receta se prepara en un vaso largo con 30 mililitros de fernet, 30 mililitros de soda de sifón, abundante hielo y 60 mililitros de vermut rojo dulce. Se termina con una piel de limón. La recomendación tradicional es utilizar soda de sifón y no agua mineral, porque la presión ayuda a aligerar el coctel y levantar los aromas del vermut.

El Ferroviario representa otra cara de la misma historia: la de una bebida italiana que encontró en Argentina una nueva forma de servirse. Si el Fernandito pertenece a las tribunas, los recitales y las noches largas, el Ferroviario conserva el espíritu de los bares, los aperitivos y las sobremesas.

Este domingo, cuando Argentina vuelva a disputar el partido más importante del futbol mundial, millones de vasos se levantarán antes de conocer el resultado. Algunos tendrán cerveza, otros vino y muchos llevarán esa mezcla oscura coronada por espuma. Italia inventó el fernet, pero Argentina lo convirtió en una forma de mirar el futbol.