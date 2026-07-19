Tinto de verano: la bebida española para brindar durante la final del Mundial

España no llegará sola a la final del Mundial. Este domingo 19 de julio, cuando enfrente a Argentina en el partido por el campeonato, también llevará consigo una manera muy particular de sentarse a la mesa, abrir una botella y hacer del calor una celebración. Entre tapas, aceitunas y bocadillos aparece el tinto de verano, una bebida sencilla que nunca ha necesitado la ceremonia de la sangría para conquistar las terrazas.

El encuentro se disputará a las 13:00 horas del centro de México en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Frente a la intensidad de una final, el tinto de verano ofrece una fórmula mucho más relajada: vino tinto, gaseosa, abundante hielo y una rodaja de limón. El sitio oficial de turismo de España lo reconoce como un combinado característico del país y compañero habitual de comidas y cenas durante los meses más cálidos.

Una bebida nacida para combatir el calor

La versión más difundida sobre su origen conduce hasta Córdoba, en Andalucía, durante la década de 1920. En la llamada Venta de Vargas, Federico Vargas del Moral habría comenzado a mezclar vino tinto con sifón para refrescar a los clientes que se reunían en el establecimiento durante las calurosas noches cordobesas.

Tinto de veranoFreepik

La preparación comenzó a pedirse como “un Vargas” y, con el paso del tiempo, el sifón fue sustituido por gaseosa. La mezcla terminó extendiéndose por bares, casas y verbenas bajo el nombre de tinto de verano. Aunque su historia tiene algo de tradición oral, la relación entre Federico Vargas, la venta cordobesa y la popularización de la bebida continúa siendo la explicación más aceptada.

Su diferencia frente a la sangría está en la sencillez. El tinto de verano no necesita macerar fruta, incorporar azúcar ni agregar destilados. Se prepara al momento y se bebe mientras todavía conserva el gas. En España, la base habitual es una proporción semejante de vino tinto y gaseosa; también existe una versión más dulce elaborada directamente con refresco de limón.

Así se prepara el auténtico tinto de verano en México

Para preparar una jarra de tinto de verano para seis personas, enfría previamente una botella de 750 mililitros de vino tinto joven y seco, 500 mililitros de agua mineral con gas y 250 mililitros de refresco de limón-lima. Llena una jarra con abundante hielo, vierte primero el vino y añade lentamente el agua mineral y el refresco para conservar las burbujas. Mezcla una sola vez con una cuchara larga, incorpora rodajas de limón amarillo o verde y, de manera opcional, algunas rodajas de naranja. Sirve inmediatamente para evitar que el hielo diluya demasiado la bebida.

Para acercarse al sabor de la gaseosa española sin que la preparación quede demasiado dulce, en México se puede combinar agua mineral con una cantidad menor de refresco de limón-lima. También puede utilizarse una gaseosa de limón completa, manteniendo la proporción clásica de una parte de vino por una parte de refresco.

Enfría previamente el vino, el agua mineral y el refresco. Coloca abundante hielo en una jarra grande o directamente en los vasos. Agrega primero el vino tinto y después incorpora lentamente el agua mineral y el refresco para conservar las burbujas.

Mezcla una sola vez con una cuchara larga, sin agitar. Añade las rodajas de limón y, de manera opcional, algunas medias lunas de naranja. Sirve inmediatamente, antes de que el hielo diluya la bebida y se pierda el gas.

Tinto de veranoFreepik

La proporción puede ajustarse al gusto. Para un resultado más ligero, agrega un poco más de agua mineral; para conservar mayor presencia del vino, reduce ligeramente el refresco. Si se utiliza un tinto con 12% de alcohol y se mezcla en partes iguales, la bebida final tendrá aproximadamente 6% de alcohol antes de considerar la dilución del hielo.

¿Qué vino utilizar?

No hace falta sacrificar una botella costosa. Lo recomendable es elegir un vino joven, fresco, afrutado y con poca presencia de barrica. Las uvas tempranillo y garnacha funcionan especialmente bien, aunque también puede prepararse con un ensamble mexicano joven de Querétaro, Guanajuato, Coahuila o Baja California.

Conviene evitar vinos de reserva, etiquetas demasiado tánicas o botellas con mucho roble. La gaseosa no está pensada para corregir un vino defectuoso, pero tampoco necesita enfrentarse a una etiqueta compleja. El objetivo es obtener una bebida ligera, refrescante y fácil de acompañar con comida.

Para la final entre España y Argentina puede servirse junto con tortilla española, aceitunas, jamón serrano y croquetas, pero también funciona con empanadas argentinas, choripán, carnes asadas y quesos semicurados. Es una bebida que refresca el paladar, reduce la sensación alcohólica del vino y permite que la sobremesa avance al mismo ritmo que el partido.

El tinto de verano demuestra que una bebida emblemática no siempre necesita una coctelera ni una larga lista de ingredientes. A veces basta una botella sencilla, hielo y gaseosa para transformar el vino en una forma distinta de mirar una final: con la copa fría, la comida al centro y noventa minutos por delante.