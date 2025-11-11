¡México conquista París! JoséRa Castillo, bicampeón mundial de la Tableta de Oro

París se rinde ante el talento mexicano. El Maestro Chocolatero José Ramón Castillo acaba de lograr un hecho sin precedentes: convertirse en el único latinoamericano reconocido dos años consecutivos (2025–2026) con la Tablette d’Or, el máximo galardón otorgado por Le Guide des Croqueurs de Chocolat de France, la autoridad mundial en chocolatería fina.

El premio, recibido durante el Salon du Chocolat de París, coloca al chef y a su casa chocolatera como un referente global de innovación, técnica y sensibilidad. Este reconocimiento doble no solo celebra su maestría, sino que consolida a México como potencia emergente del cacao y la chocolatería contemporánea.

"Ser Maestro Chocolatero no es un título, es una responsabilidad", afirma JoséRa Castillo desde la capital francesa. "Representar a México en la cuna del chocolate fino y ser reconocido dos veces consecutivas es una señal clara de que el cacao mexicano está listo para ocupar su lugar en la historia".

JoséRa Castillo, bicampeón mundial de la Tableta de OroCortesía

Su colección 2025–2026 es un diálogo entre tres continentes: técnica francesa, precisión asiática y alma mexicana. Cada bombón y tableta combina ciencia, arte y una obsesión por el detalle.

Entre las piezas más destacadas se encuentran:

Passion–Timut: maracuyá fresca y pimienta de Timut, con acidez brillante y final floral.

Oolong–Acacia: infusión de té oolong y miel de acacia, equilibrio perfecto entre suavidad y estructura.

Guayaba–Yuzu: contraste tropical y cítrico.

Tonka–Café Chiapaneco: praliné con cumbarú y espresso mexicano, tostado profundo y elegante.

Ganache de Cacao Grand Cru 72%: cacao mexicano de terroir mineral, tostado medio y conchado corto.

Chocolates de JoséRa CastilloCortesía

"El chocolate es un idioma universal. Francia aporta el rigor, Asia la precisión y México el alma. Este reconocimiento no se gana repitiendo fórmulas, sino sosteniendo un estándar técnico y humano", resume el chef.

Su filosofía se sostiene en tres pilares: respeto por el cacao de origen, innovación sensorial y transmisión de conocimiento. En su laboratorio, cada receta es una ecuación medible y, al mismo tiempo, una historia por contar.

Con esta segunda Tablette d’Or, JoséRa Castillo se convierte en el Maestro Chocolatero latinoamericano más laureado de su generación. Su trayectoria representa una nueva era para la chocolatería mexicana, donde la tradición del cacao se une con la tecnología y la estética contemporánea.