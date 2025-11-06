Buscar
Bistronomie | Episodio 2: Xochimilco y la lucha por rescatar la tierra chinampera

Miriam LiraDiego López

En este episodio de Bistronomie, conversamos con Iliana López Vega, coordinadora de la Escuela Campesina de la Iniciativa Agroecológica Xochimilco (IAX), un proyecto que busca rescatar la zona chinampera y devolverle su papel como corazón agrícola de la Ciudad de México.

Iliana comparte un diagnóstico urgente: más del 60% de las chinampas de Xochimilco están en situación de abandono debido a la urbanización, la contaminación y la falta de apoyos al campo.

Pero también revela la parte esperanzadora: cómo, a través de la agroecología, la siembra regenerativa y el trabajo comunitario, han logrado revivir cultivos de hortalizas, flores comestibles y plantas medicinales que abastecen mercados y restaurantes de la CDMX.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

