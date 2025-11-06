Podcasts
Lectura 0:00 min
Bistronomie | Episodio 2: Xochimilco y la lucha por rescatar la tierra chinampera
En este episodio de Bistronomie, conversamos con Iliana López Vega, coordinadora de la Escuela Campesina de la Iniciativa Agroecológica Xochimilco (IAX), un proyecto que busca rescatar la zona chinampera y devolverle su papel como corazón agrícola de la Ciudad de México.
Iliana comparte un diagnóstico urgente: más del 60% de las chinampas de Xochimilco están en situación de abandono debido a la urbanización, la contaminación y la falta de apoyos al campo.
Pero también revela la parte esperanzadora: cómo, a través de la agroecología, la siembra regenerativa y el trabajo comunitario, han logrado revivir cultivos de hortalizas, flores comestibles y plantas medicinales que abastecen mercados y restaurantes de la CDMX.