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Historia del cabrito de Nuevo León, el plato que Monterrey servirá en el Mundial 2026 (con receta)
Antes de convertirse en uno de los platillos más famosos de México, el cabrito fue una solución de supervivencia en el noreste del país. Hoy es un símbolo gastronómico de Nuevo León.
Cuando miles de aficionados lleguen a Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026, encontrarán una ciudad moderna, industrial y apasionada por el futbol. Pero también descubrirán uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana: el cabrito.
Mucho antes de que Nuevo León se convirtiera en una potencia económica, las cabras ya formaban parte de la vida cotidiana de las comunidades del noreste del país. En una región marcada por el clima semidesértico, la escasez de agua y los extensos territorios de matorral, estos animales encontraron condiciones ideales para prosperar. Su capacidad de adaptación permitió que durante siglos fueran una de las principales fuentes de alimento para las familias de la región.
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Lo que comenzó como una necesidad terminó por convertirse en una tradición. Con el paso del tiempo, el cabrito dejó de ser únicamente un producto de subsistencia para transformarse en el platillo reservado para las grandes ocasiones: reuniones familiares, celebraciones religiosas, fiestas patronales y encuentros de negocios. Hoy, su presencia en la mesa representa hospitalidad, orgullo regional e identidad cultural.
Del desierto a símbolo gastronómico
La historia del cabrito en Nuevo León está estrechamente ligada a la llegada de colonizadores españoles y comunidades sefardíes al norte de México durante los siglos XVI y XVII. Acostumbrados a la crianza caprina en regiones áridas del Mediterráneo, introdujeron prácticas ganaderas que encontraron en el noreste mexicano un entorno favorable.
Con el paso de las generaciones, el consumo de cabritos jóvenes alimentados exclusivamente con leche materna se convirtió en una especialidad regional. La preparación más reconocida es el cabrito al pastor, una técnica que consiste en abrir el animal en canal y cocinarlo lentamente frente al fuego de leña o mezquite hasta conseguir una piel crujiente y una carne tierna y jugosa.
A diferencia de otros platillos mexicanos donde predominan las salsas, especias o marinados complejos, el cabrito se caracteriza por una preparación sencilla que busca resaltar el sabor natural de la carne. Esa aparente simplicidad es precisamente una de las razones por las que ha sobrevivido durante siglos.
El platillo que recibirá al mundo
Monterrey será una de las ciudades mexicanas que albergarán partidos de la Copa Mundial 2026. Para muchos visitantes extranjeros, probar un cabrito será tan importante como conocer el estadio o recorrer la ciudad.
La gastronomía se ha convertido en una herramienta de promoción turística y cultural, y el cabrito ocupa un lugar privilegiado dentro de la oferta culinaria de Nuevo León. Así como la cochinita pibil identifica a Yucatán o el mole a Oaxaca, el cabrito es la carta de presentación gastronómica de los regiomontanos ante el mundo.
Durante el Mundial, restaurantes, mercados y cocinas familiares volverán a demostrar que detrás de este platillo existe mucho más que una receta: hay una historia de adaptación, trabajo ganadero y orgullo regional que ha pasado de generación en generación.
Una tradición que se cocina lentamente
El método tradicional del cabrito al pastor sigue siendo prácticamente el mismo que hace décadas. El animal se abre completamente, se atraviesa con una estaca metálica o de madera y se coloca frente al fuego de leña o mezquite durante varias horas.
A diferencia de muchas preparaciones modernas, el cabrito suele condimentarse muy poco. Sal, algunas veces limón y, en ciertos casos, manteca. La filosofía detrás del platillo es sencilla: permitir que el sabor natural de la carne sea el protagonista.
Esa aparente simplicidad es precisamente lo que ha convertido al cabrito en uno de los grandes emblemas gastronómicos de México.
Ingredientes (4 personas)
- 1.5 kg de pierna o costillar de cabrito
- 3 cucharadas de manteca de cerdo derretida
- Jugo de 2 limones
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 2 cucharaditas de sal gruesa
- 1 cucharada de paprika ahumada
- 1 cucharada de salsa inglesa
Para acompañar
- Tortillas de harina recién hechas
- Cebolla asada
- Salsa de chile piquín
- Frijoles maneados
- Limones
Preparación
Mezcla el ajo machacado, el jugo de limón, el orégano, el comino, la paprika, la salsa inglesa, la sal y la pimienta.
Unta completamente el cabrito con la mezcla y deja marinar durante al menos cuatro horas en refrigeración. Si puedes dejarlo toda la noche, obtendrás un mejor resultado.
Antes de cocinar, barniza la carne con la manteca de cerdo para favorecer el dorado.
Precalienta la air fryer a 180 °C.
Cocina el cabrito durante 35 minutos.
Voltea la pieza y cocina otros 20 minutos.
Aumenta la temperatura a 200 °C y cocina entre 8 y 10 minutos más para obtener una superficie dorada y ligeramente crujiente.
Retira y deja reposar durante 10 minutos antes de cortar.
El secreto regiomontano
En Nuevo León, el sabor del cabrito depende de tres elementos fundamentales: animales jóvenes alimentados únicamente con leche, una cocción lenta y el aprovechamiento de su propia grasa para mantener la jugosidad.
Por ello, si buscas acercarte al sabor tradicional, evita retirar toda la grasa antes de cocinar. Esa grasa es parte esencial de la experiencia.
¿Cómo servirlo para ver el Mundial?
Sirve el cabrito al centro de la mesa acompañado de tortillas de harina, cebolla asada, salsa de chile piquín y frijoles maneados. Es una manera muy norteña de disfrutar los partidos que se jugarán en Monterrey durante la Copa Mundial 2026.
Porque si algo representa a Nuevo León ante el mundo, además de sus montañas, su industria y sus estadios, es el aroma de un cabrito dorándose lentamente mientras la familia y los amigos se reúnen alrededor de la mesa.