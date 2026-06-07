¿Dónde comer por el Estadio Azteca? 7 opciones para antes o después de la inauguración del Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula, como también se le conoce al Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial 2026, es uno de los recintos más icónicos de México y del mundo. Su historia está ligada a partidos legendarios, conciertos multitudinarios y momentos que forman parte de la memoria deportiva del país. Ahora, con la inauguración del Mundial 2026, también volverá a activar una pregunta muy chilanga: ¿dónde comer si vas a estar cerca de la zona?

Esta guía está hecha para quienes estarán en Santa Úrsula, Tlalpan, Coyoacán o en los alrededores del estadio durante la jornada inaugural. No se trata solo de llegar al partido, sino de saber dónde hacer una pausa antes o después: una torta rápida, un plato de pozole, unos tacos bien servidos, una comida mexicana más completa o una mesa tranquila para convertir la inauguración en un plan redondo.

Tortas Estadio, una parada rápida junto al ambiente futbolero

Si el plan es comer algo directo, rendidor y muy cerca del estadio, Tortas Estadio es una de las opciones más prácticas. Está sobre Circuito Estadio Azteca y responde a una lógica perfecta para día de partido: pedir, comer bien y seguir el camino.

El local es pequeño, pero eso también forma parte de su encanto. Es una alternativa para quienes no quieren una comida larga antes de entrar al estadio o para quienes salgan con hambre después del partido inaugural. En una jornada con tanta gente, una torta puede ser la diferencia entre llegar con prisa y llegar con energía.

Dirección: Cto Estadio Azteca, Pedregal de Sta Úrsula, Coyoacán, 04980 Ciudad de México, CDMX

Solo efectivo

TortasEspecial

Pozolería San Luis, comida mexicana deliciosa

También sobre Circuito Estadio Azteca, Pozolería San Luis funciona para quienes buscan algo más completo y reconfortante. El pozole tiene una ventaja clara en días de mucha caminata, filas y espera: llena, se sirve caliente y permite sentarse a comer con calma antes o después del movimiento del estadio.

Además, tiene sentido en una fecha como esta. Mientras el Mundial traerá visitantes de distintos países, el pozole pone sobre la mesa una postal muy mexicana: maíz, caldo, carne, lechuga, rábano, orégano, limón y tostadas. No es una botana improvisada, sino un plato con peso propio.

Dirección: Cto Estadio Azteca 78, El Caracol, Coyoacán, 04739 Ciudad de México, CDMX

Pozole Cortesía

Michoacaníssimo, birria de chivo para llegar con energía

Michoacaníssimo suma una opción caldosa, contundente y muy de antojo para quienes estarán cerca de Santa Úrsula durante la inauguración del Mundial. Su especialidad es la birria de chivo estilo Michoacán, servida con ese carácter de comida familiar que se come sin prisa, pero con la urgencia feliz del hambre bien resuelta.

En una jornada de estadio, su propuesta funciona porque permite elegir entre birria, consomé, quesabirrias y tacos, opciones que caen bien antes o después de un partido. La birria tiene esa cualidad de comida completa: carne, caldo, tortillas, limón y salsa, suficiente para cargar energía antes de caminar hacia el Coloso de Santa Úrsula o para cerrar la experiencia después del encuentro.

Dirección: San Valentín 866, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán.

MichoacaníssimoEspecial

Taquerías Copacabanito, tacos para entrar en modo partido

Si el plan pide tacos antes o después de la inauguración, Taquerías Copacabanito entra como una parada natural para quienes estarán cerca del Estadio Azteca. Su sucursal de Santa Úrsula queda dentro del radio de antojos prácticos para una jornada de mucha gente, traslados y ambiente futbolero.

Aquí la lógica es sencilla: tacos servidos sin demasiada vuelta, pensados para resolver el hambre, compartir al centro o hacer una escala rápida antes de acercarse al estadio. En una inauguración mundialista, una taquería así tiene sentido porque conecta con una de las formas más chilangas de vivir la previa: tortilla, carne, salsa y el grupo decidiendo si pide otra ronda antes de moverse.

Dirección: Santo Tomás Mza. 633, esquina San Hermilo, Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán.

Taquerías CopacabanitoEspecial

Tacos Charly, suadero con reconocimiento Michelin

Para quienes estén dispuestos a moverse un poco más por el sur, Tacos Charly es una de las taquerías más conocidas de Tlalpan. Su especialidad es el suadero, preparado con una textura jugosa que lo ha convertido en una parada obligada para quienes toman los tacos en serio.

No es la opción más inmediata si se camina desde el estadio, pero sí puede ser una buena escala antes de llegar a Santa Úrsula o después del partido, cuando el antojo pide tortilla, salsa y carne bien trabajada. En días de alta afluencia, lo mejor es ir con tiempo y asumir que puede haber espera.

Dirección: Avenida San Fernando 201, Toriello Guerra.

Tacos CharlyEspecial

Parrilla Paraíso, carne asada y ambiente al aire libre

Parrilla Paraíso entra en la lista para quienes quieren una comida más pausada, con espacio abierto y platos para compartir. Su propuesta gira alrededor de la parrilla, las carnes y una atmósfera más relajada que la de los locales pegados al estadio.

Puede funcionar para grupos que busquen comer antes de dirigirse al Estadio Ciudad de México sin sentir que todo fue corriendo. Para una jornada como la inauguración del Mundial, conviene reservar o llegar con anticipación, porque el sur de la ciudad estará especialmente activo.

Dirección: Av. Santa Úrsula 34, Santa Úrsula Xitla.

Parrilla ParaísoEspecial

Restaurante Arroyo, una experiencia mexicana después del partido

Si la idea es convertir la comida en parte del plan, Restaurante Arroyo es una de las opciones más tradicionales del sur de la ciudad. Su cocina mexicana, la barbacoa, los antojitos, el ambiente familiar y los espectáculos lo vuelven una alternativa atractiva para quienes quieren una experiencia más completa antes de acercarse al estadio.

Para visitantes extranjeros puede ser una parada muy útil, porque concentra varios elementos reconocibles de la cocina mexicana en un solo lugar. Para los locales, también funciona como ese restaurante de ocasión donde la comida se alarga y el partido se vuelve pretexto.

Dirección: Av. Insurgentes Sur 4003, Santa Úrsula Xitla, Tlalpan

Restaurante ArroyoEspecial

La mejor opción depende del tipo de plan. Si buscas rapidez y cercanía, Tortas Estadio o Pozolería San Luis tienen sentido. Si el antojo apunta a tacos, Tacos Charly puede valer el desvío. Para una comida con más calma, Parrilla Paraíso o Restaurante Arroyo funcionan mejor.

La recomendación más importante es no dejar la comida para el último momento. Durante la inauguración del Mundial, el tráfico, las filas, los cierres viales y la cantidad de aficionados pueden cambiar cualquier cálculo. Lo mejor será revisar horarios, reservar cuando sea posible y tener una segunda opción en mente.