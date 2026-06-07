Carne en su jugo estilo Jalisco: La receta tapatía que le pondrá sabor al Mundial

El Mundial también se va a vivir desde la cocina. Mientras México se prepara para recibir la Copa Mundial 2026, que inicia el 11 de junio en la Ciudad de México, Guadalajara tendrá su propio lugar en la conversación futbolera con cuatro partidos en el Estadio Guadalajara. En ese cruce entre estadios, pantallas, reuniones y antojos, Jalisco tiene una receta capaz de poner orden en la mesa: carne de res en su jugo, servida muy caliente y acompañada con limón, cebolla, cilantro y tortillas.

La carne en su jugo no necesita convertirse en botana para funcionar en día de partido. Es comida de cazuela, de cucharada generosa, de esa que permite reunir a varias personas sin complicarse demasiado. La base es sencilla, pero poderosa: carne de res finamente picada, tocino dorado, frijoles de la olla y una salsa verde ligera hecha con tomate, chile, ajo, cebolla y cilantro.

Guadalajara lo reconoce como un platillo típico de la ciudad y ha conmemorado incluso el Día Municipal de la Carne en su Jugo, una muestra de cómo esta receta pasó de la fonda y la mesa familiar a formar parte de la identidad gastronómica tapatía.