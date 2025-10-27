HexClad llega a México con una clase magistral junto al chef Tomás Bermúdez

En un desayuno donde la técnica y la tecnología se unieron en perfecta sincronía, HexClad presentó oficialmente su línea de utensilios híbridos en México. Para demostrar su desempeño, la marca invitó al chef Tomás Bermúdez, referente de la cocina contemporánea mexicana y mente creativa detrás del restaurante La Docena, en la Ciudad de México, a impartir una clase exclusiva que puso a prueba cada detalle de sus sartenes.

Una experiencia culinaria más allá de la receta

Durante la sesión, el chef Bermúdez nos guió en la preparación de un menú que equilibró técnica, sabor y precisión. Desde los primeros movimientos sobre el sartén, fue evidente la uniformidad del calor y la resistencia del material, que permitió sellar, dorar y cocinar sin esfuerzo ni adherencias.

El menú incluyó:

Huevos benedictinos, servidos sobre English muffin con mantequilla y pastrami, acompañados de una salsa holandesa montada con yemas, mantequilla clarificada y vinagre de échalot.

Crepas de trigo sarraceno, ligeras, rellenas con jamón, queso emmental y crema ácida, con un toque de ron añejo que aportó profundidad y aroma.

Helado de leche con crumble de chocolate blanco y gel de cítricos con hierbabuena, un postre fresco y brillante con notas de mandarina, naranja y limón.

Cada plato fue una muestra del control y la precisión que ofrecen los sartenes HexClad, fabricados con una tecnología híbrida de acero inoxidable y cerámica antiadherente, además de su distintivo patrón hexagonal grabado con láser, que mejora la durabilidad y la distribución del calor.

Más allá del menú, el chef compartió tips sobre cómo aprovechar al máximo esta tecnología, desde la importancia de mantener el calor constante hasta la versatilidad para trabajar con diferentes ingredientes. La sesión mostró que un buen sartén no solo simplifica el trabajo, sino que inspira nuevas formas de cocinar.

“Un sartén que responde bien cambia tu manera de pensar en la cocina”, comentó el chef Bermúdez durante la experiencia.

HexClad: un nuevo referente en México

La llegada de HexClad al país marca un nuevo capítulo para los amantes de la gastronomía. Por primera vez, los consumidores mexicanos podrán acceder a los utensilios preferidos por chefs internacionales como Gordon Ramsay, quien ha sido embajador de la marca desde su lanzamiento en 2016.

Los productos ya están disponibles en Costco México, con planes de expansión a otros puntos de venta.