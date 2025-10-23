Día de Muertos 2025: Cómo hacer calaveritas de azúcar; historia y receta paso a paso

En el México prehispánico, las culturas mesoamericanas ya moldeaban figuras de cráneos con amaranto y miel para rendir tributo a Mictlantecuhtli, el señor del inframundo. Con la llegada de los españoles y el establecimiento de los conventos, el azúcar —traída desde Oriente a través de Europa— se convirtió en el nuevo medio para dar forma a la muerte, pero también a la vida.

Fue en los siglos XVII y XVIII cuando los conventos comenzaron a usar moldes de barro para crear figuras de santos, animales y, más tarde, calaveritas. La técnica se consolidó en pueblos como Toluca, Puebla y Guanajuato, donde los artesanos adaptaron el arte del alfeñique (masa de azúcar cocida con limón) a las festividades del 1 y 2 de noviembre.

La calavera que sonríe

Lejos de representar algo macabro, las calaveritas son una burla dulce a la muerte. En los altares, simbolizan la aceptación de la finitud y la alegría de reencontrarse con quienes ya no están. Cada una lleva el nombre del ser querido en la frente —escrito con papel dorado o glaseado—, recordando que la muerte, en México, también se celebra con azúcar y colores.

Las ferias del alfeñique que se celebran en ciudades como Toluca o Guanajuato cada otoño son una fiesta de ingenio: ahí conviven calaveras de chocolate, amaranto, pepita y coco, pero las de azúcar siguen siendo las más tradicionales.