Foro Nacional de Sotoles Campesinos 2026 reunirá a productores en CDMX

Productores tradicionales de Chihuahua, Coahuila y Durango se reunirán en la Ciudad de México durante el 2.º Foro Nacional de Sotoles Campesinos, un encuentro dedicado a analizar la conservación, producción y comercialización de uno de los destilados más representativos del norte del país.

El foro se realizará del 18 al 20 de septiembre de 2026 en Huerto Roma Verde y convocará a vinateros tradicionales, investigadores, académicos, cocineros, sommeliers, restauranteros, distribuidores y consumidores.

Foro sobre SotolCortesía

Durante tres días se desarrollarán conferencias magistrales, mesas de análisis, degustaciones, talleres y exhibiciones enfocadas en los territorios productores, las especies de Dasylirion y el conocimiento de las familias que mantienen su elaboración.Los temas que abordará el foro

Uno de los puntos centrales será la conservación del sotol como patrimonio biocultural y el aprovechamiento responsable de las distintas especies de Dasylirion, planta utilizada para producir el destilado.

También se analizarán los retos de las comunidades productoras, la protección de los ecosistemas del desierto y la necesidad de fortalecer la cadena productiva para que los beneficios económicos lleguen a quienes cultivan, recolectan y transforman la planta.

El programa permitirá conocer las diferencias entre los sotoles producidos en zonas serranas y aquellos elaborados en el desierto, así como la influencia del territorio, las especies y los métodos de producción en sus aromas y sabores.

Productores y especialistas en un mismo espacio

El encuentro busca facilitar el intercambio de experiencias entre quienes elaboran sotol y los profesionales que participan en su investigación, servicio, distribución y comunicación.

Además de las actividades académicas, las degustaciones y talleres acercarán al público a las distintas etapas de elaboración, desde la cosecha y cocción de las cabezas de sotol hasta la molienda, fermentación con levaduras nativas y destilación.

En el marco de esta conversación también participará Moderniza IEPS, iniciativa que propone modificar el esquema fiscal aplicado a las bebidas alcohólicas en México para que el impuesto se calcule con base en su contenido de alcohol. El movimiento sostiene que este modelo podría generar condiciones más equitativas para los productores formales, combatir la informalidad y mejorar la competitividad de destilados tradicionales como el sotol.

José de Lucas, promotor de destilados.Cortesía

El 2.º Foro Nacional de Sotoles Campesinos estará abierto a profesionales de la gastronomía y las bebidas, estudiantes, investigadores, medios de comunicación, distribuidores y público general.

Fecha: del 18 al 20 de septiembre de 2026

Sede: Huerto Roma Verde, Ciudad de México