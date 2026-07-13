Pixtle: La semilla del mamey que todos tiran, pero tiene grandes beneficios y usos

En México existen ingredientes que durante siglos formaron parte de la cocina cotidiana y que, con el paso del tiempo, desaparecieron de las mesas. Uno de ellos es el pixtle, un nombre que hoy pocos reconocen, pero que durante generaciones fue conocido en distintas regiones del país como un ingrediente con aplicaciones culinarias, medicinales e incluso artesanales.

Paradójicamente, millones de personas consumen mamey cada año sin saber que el enorme hueso que termina en la basura tiene nombre propio y, sobre todo, una historia que contar. El pixtle no es otra cosa que la semilla del mamey (Pouteria sapota), un fruto originario de Mesoamérica que desde la época prehispánica ha formado parte de la alimentación de diversos pueblos.

La palabra pixtle proviene del náhuatl pixtli, término utilizado para referirse precisamente al hueso o semilla del mamey. En estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y la Península de Yucatán, generaciones enteras crecieron viendo cómo esa semilla no se desperdiciaba, sino que encontraba una segunda vida.

Lejos de considerarse un desecho, el pixtle era secado durante semanas hasta perder toda la humedad. Posteriormente se quebraba para extraer su almendra interior, la parte realmente aprovechable. Esa almendra podía rallarse, molerse o tostarse para incorporarse a distintas preparaciones.

PixtleFreepik

Un ingrediente con sabor propio

Quienes lo han probado describen al pixtle como un ingrediente complejo. Su sabor recuerda ligeramente a la almendra, con notas que algunos comparan con el cacao, el mazapán o ciertas nueces. Al tostarse desarrolla aromas profundos que lo vuelven atractivo para preparaciones dulces y saladas.

En algunas comunidades era utilizado para espesar bebidas tradicionales, enriquecer atoles o integrarse a masas. También podía mezclarse con cacao para elaborar bebidas ceremoniales o utilizarse como ingrediente en algunos moles regionales.

Hoy varios cocineros mexicanos han comenzado a redescubrirlo precisamente por esas características aromáticas que ofrecen una alternativa distinta a frutos secos importados.

Del remedio casero a la cocina contemporánea

Durante generaciones, el aceite extraído de la semilla fue utilizado de manera tradicional para hidratar la piel y fortalecer el cabello. En distintas regiones del país todavía existen personas que preparan aceites artesanales a partir del hueso del mamey, una práctica que ha sobrevivido gracias a la medicina popular.

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Sin embargo, su uso culinario fue desapareciendo conforme cambiaron los hábitos alimenticios y comenzaron a predominar ingredientes industrializados o importados. Poco a poco el pixtle dejó de comercializarse y su nombre prácticamente salió del vocabulario gastronómico mexicano.

El ingrediente que todos tiramos

Cada temporada de mamey deja miles de toneladas de semillas que terminan como residuos orgánicos. La inmensa mayoría de los consumidores desconoce que ese gran hueso negro puede transformarse en un ingrediente gastronómico.

En un momento donde la cocina mexicana impulsa el aprovechamiento integral de los alimentos y la reducción del desperdicio, el pixtle vuelve a cobrar relevancia. Su recuperación encaja con la tendencia de utilizar todas las partes posibles de frutas, vegetales y animales, una filosofía que hoy adoptan restaurantes de alta cocina y proyectos de cocina sustentable.

No se trata únicamente de rescatar una receta antigua, sino de recuperar conocimientos que durante siglos formaron parte de la identidad culinaria del país.

Un patrimonio que busca regresar

En los últimos años, investigadores, cocineros y promotores de la gastronomía tradicional han comenzado a documentar ingredientes que estuvieron cerca del olvido. El pixtle aparece constantemente en ese listado junto con variedades locales de maíz, frijoles criollos, quelites y semillas regionales.

Su rescate también responde a una necesidad mayor: preservar la biodiversidad alimentaria de México. Cada ingrediente que desaparece representa la pérdida de técnicas, sabores y conocimientos transmitidos entre generaciones.

Quizá por ello el pixtle empieza a reaparecer en menús de restaurantes que buscan reinterpretar la cocina mexicana desde sus raíces. Algunos lo incorporan en helados, otros en salsas, postres, panes, bebidas o incluso como sustituto parcial de frutos secos en distintas preparaciones.

Más que una moda, representa un recordatorio de que la riqueza gastronómica mexicana no termina en los ingredientes más conocidos. A veces basta mirar el hueso de un mamey para descubrir un capítulo casi olvidado de nuestra cocina.