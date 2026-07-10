Lima será sede de la próxima gala de The World's 50 Best Restaurants

Lima será la sede el 4 de noviembre del evento The World's 50 Best Restaurants, que por primera vez anunciará su ranking de mejores restaurantes del mundo desde Sudamérica, informó el gobierno peruano.

El listado anual es elaborado desde 2002 con los votos de un millar de expertos independientes, entre chefs, críticos gastronómicos y dueños de restaurantes.

El primer lugar lo ostenta actualmente el restaurante peruano de comida nikkei Maido, del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura.

"Hermoso que por fin por primera vez en Latam se celebre en Lima", celebró Tsumura en redes sociales tras el anuncio, hecho por la organización de los premios y por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

El restaurante peruano Central, de Virgilio Martínez, obtuvo el máximo reconocimiento en el ranking de 2023.

Lima, considerada la capital gastronómica del continente, ya había acogido en 2013 y 2014 el evento regional de 50 Best, que premia a los mejores restaurantes latinoamericanos, indicó un comunicado del ministerio.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, afirmó que la elección de Lima como ciudad anfitriona "marca un hito histórico y posiciona al país como destino líder de turismo gastronómico, a nivel global".