Flores comestibles de México: Beneficios de la flor de calabaza, jamaica e izote

En México, las flores no siempre terminan dentro de un florero. Algunas se deshojan, se limpian, pasan por el comal y aparecen dentro de una quesadilla; otras se hierven hasta teñir el agua de rojo intenso, mientras que ciertas variedades se cocinan con huevo, jitomate o chile para controlar su ligero amargor.

Aunque no existe una estadística nacional que permita establecer con precisión cuáles son las flores comestibles más consumidas, tres destacan por su disponibilidad, arraigo gastronómico y presencia en mercados: la flor de calabaza, la jamaica y la flor de izote. Cada una representa una forma distinta de entender la cocina mexicana: aprovechar la milpa, adoptar ingredientes llegados de otros continentes y preservar recetas regionales.

Flor de calabaza, el sabor amarillo de la milpa

La flor de calabaza es probablemente la más reconocida de las flores que se comen en México. Proviene de las plantas del género Cucurbita, cuyas calabazas fueron domesticadas en Mesoamérica desde tiempos prehispánicos. Su historia está ligada a la milpa, donde convive con el maíz, el frijol y el chile.

De textura delicada y sabor vegetal ligeramente dulce, aparece principalmente durante la temporada de lluvias. Antes de cocinarla se retiran el tallo, el cáliz y, dependiendo de la receta, el pistilo o los estambres. Debido a que pierde volumen con rapidez al entrar en contacto con el calor, suele emplearse fresca y cocinarse durante pocos minutos.

Su preparación más popular está dentro de quesadillas, generalmente acompañada de cebolla, epazote, chile y queso. También se utiliza en sopas, cremas, tamales, empanadas, tortitas, arroces y guisos con elote. En algunas cocinas contemporáneas se sirve rellena de queso, capeada o integrada en pastas y risottos.

La flor de calabaza contiene agua y fibra, además de compuestos carotenoides responsables de su color amarillo o anaranjado. También puede aportar vitamina C y pequeñas cantidades de folatos y minerales. Su mayor ventaja nutricional es que permite sumar vegetales a la alimentación con pocas calorías, siempre que no se acompañe de un exceso de aceite, crema o queso.

Flor de calabazaFreepik

Jamaica, la flor africana que México hizo suya

La llamada flor de jamaica procede del Hibiscus sabdariffa, una planta cuyo origen se ubica generalmente en África tropical. Llegó a América mediante las rutas comerciales y terminó adaptándose con fuerza a la agricultura y a la cocina mexicana. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y otras entidades con climas cálidos forman parte de sus zonas productoras.

Botánicamente, la parte que más se consume no son los pétalos, sino los cálices carnosos que permanecen después de la floración. Estos se cosechan, se secan y adquieren el tono rojo oscuro que caracteriza a las bolsas de jamaica vendidas en mercados y tiendas.

Su uso más extendido es el agua de jamaica, una de las bebidas habituales en fondas, hogares y restaurantes. También se prepara en ponches, infusiones, jarabes, mermeladas, nieves, salsas y vinagretas. Después de hervirla, la jamaica hidratada puede reutilizarse en tacos, tostadas, rellenos, guisos con chile, preparaciones tipo tinga o mezclada con verduras.

Su color proviene de las antocianinas, pigmentos vegetales con actividad antioxidante. También contiene otros compuestos fenólicos y ácidos orgánicos responsables de su sabor refrescante. Tomada sin grandes cantidades de azúcar, constituye una bebida ligera; sin embargo, cuando se convierte en agua fresca con abundante endulzante, su perfil nutricional cambia considerablemente.

Distintas investigaciones han estudiado su posible relación con reducciones moderadas de la presión arterial, pero la jamaica no sustituye tratamientos médicos. Su principal valor gastronómico está en que aporta acidez, color y profundidad sin necesidad de incorporar grandes cantidades de grasa.

Flor de jamaicaFreepik

Flor de izote, el amargor que sobrevive en las cocinas regionales

La flor de izote nace de distintas especies de yuca, plantas originarias de México y Centroamérica que se reconocen por sus hojas rígidas y sus racimos de flores blancas. Su consumo permanece especialmente vivo en regiones del centro y sur del país, entre ellas Puebla, Hidalgo, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y algunas comunidades de Morelos y Tlaxcala.

A diferencia de la flor de calabaza, el izote tiene un sabor más marcado y puede presentar notas amargas. Por ello, la preparación tradicional exige retirar las partes verdes y centrales, limpiar cuidadosamente las flores y blanquearlas o hervirlas antes de incorporarlas al guiso. Este procedimiento suaviza su intensidad.

Una vez preparada, se cocina con huevo, cebolla, jitomate y chile; también se integra en tortitas, caldos, frijoles, moles y pipianes. En algunas comunidades se combina con semillas, carnes o salsas espesas, mientras que en otras se sirve simplemente guisada, como acompañamiento de tortillas recién hechas.

La información nutricional específica del izote es menos abundante que la disponible para otros vegetales. No obstante, como ocurre con muchas flores comestibles, aporta fibra y compuestos vegetales antioxidantes, además de pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Su consumo debe respetar siempre las técnicas tradicionales de limpieza y cocción, pues no todas las partes de las plantas de yuca son comestibles.

Flor de izoteFreepik

Flores que cuentan una historia

Las tres representan momentos distintos de la alimentación mexicana. La calabaza habla de la milpa y del conocimiento agrícola mesoamericano; la jamaica muestra cómo un ingrediente extranjero puede incorporarse hasta parecer propio, y el izote recuerda que muchas recetas sobreviven gracias a las cocineras y comunidades que continúan recolectando, limpiando y transformando productos estacionales.

Comer flores en México no es únicamente una tendencia de restaurantes elegantes. Es una práctica antigua, rural y profundamente cotidiana. Está en la quesadilla del mercado, en la jarra roja de la comida corrida y en ese guiso regional que aparece solamente durante unas semanas al año. Son ingredientes frágiles, pero cargados de identidad.