Día Mundial del Caldo de Pollo: Cómo preparar el platillo más reconfortante de México

Hay comidas que curan más allá de lo físico, y el caldo de pollo es una de ellas. En México, este plato es casi un ritual de sanación, un abrazo líquido que atraviesa generaciones y que cada familia prepara con su toque secreto.

El 12 de noviembre, Día Mundial del Caldo de Pollo, es la ocasión perfecta para reconocer su poder simbólico y culinario. En distintas culturas, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y energéticas, e incluso la ciencia ha comprobado que ayuda a aliviar síntomas del resfriado, hidratar y reconfortar gracias a los nutrientes que libera durante su cocción lenta.

Más allá de su fama curativa, el caldo de pollo es una memoria viva del hogar. Su sabor casero proviene de la paciencia: del hervor constante, del aroma que se escapa de la olla, de la combinación perfecta entre verduras frescas, hierbas y piezas de pollo que sueltan lo mejor de sí mismas.

En México, suele servirse con trozos grandes de papa, zanahoria, elote, repollo y, por supuesto, con tortillas calientes, limón y chile al gusto.