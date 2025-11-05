Amazon Now llega a México: La apuesta por la entrega ultrarrápida de comida

Amazon y Rappi dieron un paso más en la carrera por dominar la última milla en México y desde el 4 de noviembre, la nueva plataforma Amazon Now promete entregar desde productos básicos hasta platillos de restaurante en menos de 15 minutos, con apoyo de inteligencia artificial y una red de distribución urbana.

El servicio —disponible en 10 ciudades, entre ellas Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— forma parte de una alianza que combina la infraestructura logística de Amazon con la red de repartidores y dark stores de Rappi.

Durante el periodo de lanzamiento, las entregas serán gratuitas para los miembros Prime; el resto pagará 53 pesos por envío. Más que un nuevo servicio de conveniencia, la iniciativa apunta a una transformación del consumo urbano: la tecnología ya entiende el apetito.

De la despensa al algoritmo

A diferencia de las apps de delivery tradicionales, Amazon Now integra más de 5,000 productos dentro del mismo entorno de Amazon.com.mx, en una sección diseñada para pedidos rápidos: desde abarrotes frescos y congelados hasta medicamentos o electrónicos.

La clave está en la inteligencia artificial.

El sistema analiza hábitos de compra, zonas de alta demanda y rutas de entrega, anticipando los pedidos antes de que ocurran.

En palabras de Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, el objetivo es “evolucionar la promesa de velocidad” y ofrecer “una experiencia integrada que combine la inmediatez con el servicio”.

Este modelo replica la tendencia global de “entregas predictivas”: plataformas que, mediante datos y aprendizaje automático, reducen los tiempos de espera sin necesidad de grandes almacenes centrales.

Restaurantes y cocinas en la nube

La alianza también integra más de 30,000 restaurantes a través de Rappi Restaurantes, con pedidos gestionados desde la misma plataforma de Amazon.

Para la industria restaurantera mexicana, representa una nueva vía de exposición, pero también un reto: adaptarse a los algoritmos que determinan visibilidad, tiempos y zonas de reparto.

“Esta colaboración nos permite ampliar la base de clientes y llegar a más hogares mexicanos”, dijo Iván Cadavid, CEO de Rappi México.

DeliveryFreepik

La empresa, que acumula más de 700 millones de órdenes procesadas en una década y cobertura en 110 ciudades, fue pionera en entregas ultrarrápidas con Rappi Turbo, donde la orden más veloz registrada tardó apenas 3.9 minutos.

El mapa de la velocidad

Según el reporte Impacto de Amazon en México 2024, la compañía estadounidense opera ya en más de 400 ciudades del país y mantiene 27,000 vendedores locales, el 99% pymes.

Con Amazon Now, busca integrar el consumo de primera necesidad —abarrotes, farmacia, comida— en una sola experiencia digital.

El movimiento no es menor: México es hoy uno de los mercados más dinámicos del e-commerce latinoamericano, con crecimientos de doble dígito y un consumidor que valora cada vez más el tiempo.

El nuevo ecosistema del apetito

La expansión de Amazon Now coincide con una renovación del programa Amazon Prime, que en México ofrece entregas el mismo día en 14 ciudades y al día siguiente en 80, además de acceso a Prime Video, Music y Gaming. El costo anual es de 899 pesos, con opción mensual de 99 pesos.

Pero más allá de la membresía, el fenómeno revela una tendencia mayor: la automatización de la cocina doméstica.

DeliveryFreepik

Los algoritmos ya no solo recomiendan series o música, sino también qué cenar y dónde pedirlo.

El lanzamiento de Amazon Now confirma una tendencia global: la cocina conectada, donde datos, logística y apetito se cruzan en tiempo real. En ese ecosistema, cada pedido se convierte en una unidad de información que alimenta el siguiente.

La comida, antes un acto doméstico y sensorial, se vuelve también un flujo de datos medido por la inteligencia artificial.