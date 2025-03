Cuaresma 2025: ¿dónde comer? Lugares con sabores tradicionales

Con la llegada de la Cuaresma, las mesas mexicanas se transforman. Más allá de la tradición religiosa, este periodo ha sido también una celebración de la cocina que se adapta con creatividad a la restricción del consumo de carnes rojas. La gastronomía cuaresmeña es un mosaico de sabores en los que el mar, los vegetales y las legumbres se convierten en protagonistas de platillos que evocan el hogar, la memoria y el buen comer.

Entre los alimentos que se restringen durante esta temporada se encuentran las carnes rojas y sus derivados, lo que ha dado paso a una herencia culinaria que explora con ingenio los sabores de pescados, mariscos, quelites y legumbres, llevándolos a la mesa con sazón inigualable. Desde los clásicos romeritos con mole hasta los chiles rellenos capeados, la gastronomía de semana santa es una prueba de que las restricciones pueden inspirar las recetas más extraordinarias. Y si de comer bien se trata, aquí te recomendamos tres lugares en la Ciudad de México donde la Cuaresma se vive con el paladar.

Fonda Margarita - Del Valle

Si hay un lugar que entiende la esencia de la cocina mexicana, es Fonda Margarita. Con su inconfundible sazón casero y su ambiente acogedor, este icónico rincón de la colonia Del Valle se convierte en un templo gastronómico durante la Cuaresma. Su menú especial para esta temporada es un homenaje a los sabores de antaño: chiles rellenos capeados en jitomate, romeritos en mole, huauzontles rellenos de queso capeados con salsa guajillo y los inigualables huevos al albañil. Cada bocado es una explosión de tradición, con ingredientes frescos y recetas que han pasado de generación en generación. Si buscas el verdadero sabor de la Cuaresma en un plato, aquí lo encontrarás.

Dirección: Adolfo Prieto 1364 Col. del Valle

Fonda MargaritaFacebook Fonda Margarita

Taquería La Once Mil - Lomas de Chapultepec

En Lomas de Chapultepec, la taquería más famosa de la zona es, sin duda, La Once Mil. Un lugar donde el aroma de los tacos se mezcla con la expectativa de quienes hacen filas de hasta tres horas para probar sus creaciones. Y en Cuaresma, la espera se vuelve más que justificada, porque el chef César de la Parra ha decidido consentirnos con una joya culinaria: tacos de robalo al pastor. Imagínalo: pescado jugoso, marinado con el adobo perfecto, dorado a la plancha y servido con tortillas recién hechas. Pero eso no es todo, porque aquí las salsas no son un simple acompañamiento, son un espectáculo en sí mismas. Además, si quieres algo diferente pero igual de espectacular, su tostada de atún es una delicia imperdible, con un balance perfecto entre frescura y sazón.

Dirección: Monte Everest 780, Lomas de Chapultepec

Tacos Once MilInstagram Tacos Once Mil

El Bajío - Azcapotzalco

Hablar de El Bajío es mencionar una institución de la cocina mexicana. Con el paso de los años, este restaurante ha conquistado los paladares de propios y extraños, y en Cuaresma no decepciona. Aquí, el menú de temporada es una oda a la tradición: romeritos con mole, bacalao a la vizcaína y las icónicas tortitas de huauzontle. Pero lo que realmente convierte esta experiencia en algo memorable es el acompañamiento: frijoles refritos, sus guisos con jitomate, con chile pasilla o mole, un deleite que completa cada plato con el balance perfecto de texturas y sabores. Aquí cada platillo cuenta una historia, y la Cuaresma sabe a gloria.

Dirección: Av. Cuitláhuac 2709, Obrero Popular, Azcapotzalco.

BacaloInstagram El Bajio

Si creías que la Cuaresma era un tiempo de restricciones, estos lugares te demostrarán que es, en realidad, una temporada de indulgencia gastronómica. Ya sea con un platillo tradicional, un taco innovador o un bocado que te transporte a la cocina de la abuela, estos tres rincones de la CDMX son el destino perfecto para saborear la Cuaresma como se merece.