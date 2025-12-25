Croquetas de recalentado hechas con pavo y bacalo

El 25 de diciembre y 1 de enero suelen ser más informales, pero no menos sabroso. El recalentado se convierte en materia prima para botanas que acompañan la sobremesa, las visitas y las posadas improvisadas.

Transformar sobras en botanas es una forma inteligente de cocinar: reduces desperdicio, aprovechas sabores ya desarrollados y sorprendes con presentaciones nuevas. Croquetas, tostadas y empanadas nacen del mismo guiso, solo cambian de forma.

Estas ideas funcionan como guía para improvisar con lo que haya en el refri, sin recetas rígidas.