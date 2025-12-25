Lectura1:00 min
Croquetas de recalentado hechas con pavo y bacalo
Ideas fáciles para convertir el recalentado en botanas festivas y creativas.
El 25 de diciembre y 1 de enero suelen ser más informales, pero no menos sabroso. El recalentado se convierte en materia prima para botanas que acompañan la sobremesa, las visitas y las posadas improvisadas.
Transformar sobras en botanas es una forma inteligente de cocinar: reduces desperdicio, aprovechas sabores ya desarrollados y sorprendes con presentaciones nuevas. Croquetas, tostadas y empanadas nacen del mismo guiso, solo cambian de forma.
Estas ideas funcionan como guía para improvisar con lo que haya en el refri, sin recetas rígidas.
- Croquetas de pavo o bacalao
- Tostadas de pierna con crema y encurtidos
- Empanaditas rellenas de recalentado
- Dips mezclando proteína con queso crema
Preparación general
- Pica finamente el recalentado.
- Mezcla con ingredientes base según la botana elegida.
- Fríe, hornea o sirve frío según el caso.
- Acompaña con salsas y encurtidos.