Bistronomie

Lectura1:00 min

Croquetas de recalentado hechas con pavo y bacalo

image

Ideas fáciles para convertir el recalentado en botanas festivas y creativas.

Diego López

El 25 de diciembre y 1 de enero suelen ser más informales, pero no menos sabroso. El recalentado se convierte en materia prima para botanas que acompañan la sobremesa, las visitas y las posadas improvisadas.

Transformar sobras en botanas es una forma inteligente de cocinar: reduces desperdicio, aprovechas sabores ya desarrollados y sorprendes con presentaciones nuevas. Croquetas, tostadas y empanadas nacen del mismo guiso, solo cambian de forma.

Estas ideas funcionan como guía para improvisar con lo que haya en el refri, sin recetas rígidas.

El Economista

Receta base -  puede ser de cualquiero guiso

  • Croquetas de pavo o bacalao
  • Tostadas de pierna con crema y encurtidos
  • Empanaditas rellenas de recalentado
  • Dips mezclando proteína con queso crema

Preparación general

  • Pica finamente el recalentado.
  • Mezcla con ingredientes base según la botana elegida.
  • Fríe, hornea o sirve frío según el caso.
  • Acompaña con salsas y encurtidos.

tracking reference image

