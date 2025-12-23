Lectura1:00 min
Cómo preparar espagueti cremoso para la cena de Navidad
Cremoso, reconfortante y rendidor, el espagueti navideño es uno de los acompañamientos más populares de la cena de Navidad en México.
En la mesa de Navidad hay platillos que nacen para acompañar y terminan robándose la atención. El espagueti navideño es uno de ellos. Aparece como complemento del pavo, del lomo, pero suele ser de los primeros en acabarse. Su éxito no está en la sofisticación, sino en la cremosidad justa, en una pasta bien cocida y en una salsa que abraza sin empalagar.
Aunque el espagueti tiene raíces italianas, la versión que se sirve en Navidad en México es completamente local. Aquí se transformó en un platillo cremoso, enriquecido con mantequilla, crema, queso y jamón, pensado para alimentar a muchos y para equilibrar mesas cargadas de sabores intensos.
Para 8 a 10 personas
Preparación: 20 minutos
Cocción: 30 minutos
Ingredientes
1 kg de espagueti
3 cucharadas de sal gruesa (para el agua de cocción)
3 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de aceite de oliva
½ cebolla blanca, finamente picada
2 dientes de ajo, finamente picados
250 g de jamón de pierna o pavo, cortado en tiras
2 tazas de crema ácida o crema espesa
1 taza de leche
1½ tazas de queso manchego o mozzarella rallado
Sal y pimienta negra al gusto
Nuez moscada (opcional)
Preparación paso a paso
1. Cocer la pasta correctamente
Hierve abundante agua con la sal. Cuece el espagueti hasta que esté al dente, siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Escurre y reserva una taza del agua de cocción.
2. Preparar la base de la salsa
En una olla amplia, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que esté suave y transparente, sin dorarla. Agrega el ajo y cocina solo unos segundos para que suelte aroma.
3. Incorporar el jamón
Añade el jamón y saltea brevemente. El objetivo es que se caliente y perfume la grasa, no que se dore en exceso.
4. Hacer la salsa cremosa
Agrega la crema y la leche. Cocina a fuego bajo, mezcla bien y deja que la salsa espese ligeramente. Incorpora el queso poco a poco, removiendo constantemente hasta que se funda por completo. Ajusta de sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de nuez moscada.
5. Integrar la pasta
Añade el espagueti a la salsa y mezcla con cuidado para que se impregne de manera uniforme. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco del agua de cocción reservada hasta obtener una textura cremosa y fluida.
Tips clave para que quede perfecto
- La pasta debe quedar al dente; sobrecocerla arruina la textura final.
- Mantén el fuego bajo al agregar el queso para evitar que la salsa se corte.
- Ajusta la cremosidad con leche o agua de cocción, nunca con más crema de golpe.
- No sobrecargues de jamón: debe acompañar, no dominar el plato.