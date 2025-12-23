Cómo preparar espagueti cremoso para la cena de Navidad

Para 8 a 10 personas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kg de espagueti

3 cucharadas de sal gruesa (para el agua de cocción)

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cebolla blanca, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

250 g de jamón de pierna o pavo, cortado en tiras

2 tazas de crema ácida o crema espesa

1 taza de leche

1½ tazas de queso manchego o mozzarella rallado

Sal y pimienta negra al gusto

Nuez moscada (opcional)

Preparación paso a paso

1. Cocer la pasta correctamente

Hierve abundante agua con la sal. Cuece el espagueti hasta que esté al dente, siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Escurre y reserva una taza del agua de cocción.

2. Preparar la base de la salsa

En una olla amplia, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que esté suave y transparente, sin dorarla. Agrega el ajo y cocina solo unos segundos para que suelte aroma.

3. Incorporar el jamón

Añade el jamón y saltea brevemente. El objetivo es que se caliente y perfume la grasa, no que se dore en exceso.

4. Hacer la salsa cremosa

Agrega la crema y la leche. Cocina a fuego bajo, mezcla bien y deja que la salsa espese ligeramente. Incorpora el queso poco a poco, removiendo constantemente hasta que se funda por completo. Ajusta de sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de nuez moscada.

5. Integrar la pasta

Añade el espagueti a la salsa y mezcla con cuidado para que se impregne de manera uniforme. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco del agua de cocción reservada hasta obtener una textura cremosa y fluida.

Tips clave para que quede perfecto

La pasta debe quedar al dente; sobrecocerla arruina la textura final.

Mantén el fuego bajo al agregar el queso para evitar que la salsa se corte.

Ajusta la cremosidad con leche o agua de cocción, nunca con más crema de golpe.