Lectura1:00 min

Cómo preparar espagueti cremoso para la cena de Navidad

image

Cremoso, reconfortante y rendidor, el espagueti navideño es uno de los acompañamientos más populares de la cena de Navidad en México. 

Miriam Lira

En la mesa de Navidad hay platillos que nacen para acompañar y terminan robándose la atención. El espagueti navideño es uno de ellos. Aparece como complemento del pavo, del lomo, pero suele ser de los primeros en acabarse. Su éxito no está en la sofisticación, sino en la cremosidad justa, en una pasta bien cocida y en una salsa que abraza sin empalagar.

Aunque el espagueti tiene raíces italianas, la versión que se sirve en Navidad en México es completamente local. Aquí se transformó en un platillo cremoso, enriquecido con mantequilla, crema, queso y jamón, pensado para alimentar a muchos y para equilibrar mesas cargadas de sabores intensos.

Receta de espagueti navideño cremoso

Para 8 a 10 personas

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 kg de espagueti

3 cucharadas de sal gruesa (para el agua de cocción)

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

½ cebolla blanca, finamente picada

2 dientes de ajo, finamente picados

250 g de jamón de pierna o pavo, cortado en tiras

2 tazas de crema ácida o crema espesa

1 taza de leche

1½ tazas de queso manchego o mozzarella rallado

Sal y pimienta negra al gusto

Nuez moscada (opcional)

Preparación paso a paso

1. Cocer la pasta correctamente

Hierve abundante agua con la sal. Cuece el espagueti hasta que esté al dente, siguiendo el tiempo indicado en el paquete. Escurre y reserva una taza del agua de cocción.

2. Preparar la base de la salsa

En una olla amplia, derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva a fuego medio. Sofríe la cebolla hasta que esté suave y transparente, sin dorarla. Agrega el ajo y cocina solo unos segundos para que suelte aroma.

3. Incorporar el jamón

Añade el jamón y saltea brevemente. El objetivo es que se caliente y perfume la grasa, no que se dore en exceso.

4. Hacer la salsa cremosa

Agrega la crema y la leche. Cocina a fuego bajo, mezcla bien y deja que la salsa espese ligeramente. Incorpora el queso poco a poco, removiendo constantemente hasta que se funda por completo. Ajusta de sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de nuez moscada.

5. Integrar la pasta

Añade el espagueti a la salsa y mezcla con cuidado para que se impregne de manera uniforme. Si la salsa está demasiado espesa, agrega un poco del agua de cocción reservada hasta obtener una textura cremosa y fluida.

Tips clave para que quede perfecto

  • La pasta debe quedar al dente; sobrecocerla arruina la textura final.
  • Mantén el fuego bajo al agregar el queso para evitar que la salsa se corte.
  • Ajusta la cremosidad con leche o agua de cocción, nunca con más crema de golpe.
  • No sobrecargues de jamón: debe acompañar, no dominar el plato.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

