Come lo que quieras, paga lo que puedas: Más de 100 restaurantes donde tú decides cuánto pagar

El precio de una comida suele estar definido antes de que el comensal llegue al restaurante. Está en la carta, en el ticket promedio, en la decisión silenciosa de entrar o seguir de largo. El próximo 26 de agosto, esa lógica se modificará durante un día: más de 100 restaurantes en 11 países participarán en Come lo que quieras, paga lo que puedas, una iniciativa en la que los clientes pedirán los menús habituales y, al final, decidirán cuánto pagar.

El proyecto fue creado por los chefs Norma Listman y Saqib Keval en Masala y Maíz, restaurante de la Ciudad de México reconocido con Estrella Michelin y presentado en Chef’s Table de Netflix. Lo que comenzó como una práctica comunitaria local tendrá en 2026 su primera edición global, con presencia en México, Estados Unidos, Turquía, India, Perú, Nigeria, Cuba, Brasil, Colombia, Francia y España.

Masala y MaízAna Lorenzana

En México, la convocatoria reunirá a 28 proyectos gastronómicos en ocho ciudades, impulsados por 344 trabajadoras y trabajadores de la industria. La iniciativa no se sostiene únicamente en la voluntad de los chefs o dueños de restaurantes, sino en equipos completos que aceptan participar en una jornada distinta para el negocio: servir sin precio fijo, pero sin dejar de reconocer el valor del trabajo que hay detrás de cada plato.

Una comida sin precio fijo, no una comida sin valor

La dinámica será directa. Los comensales acudirán a alguno de los restaurantes participantes, ordenarán de manera normal y, al terminar, pagarán la cantidad que consideren justa o que esté dentro de sus posibilidades. Las bebidas alcohólicas mantendrán su precio habitual y el personal recibirá propinas completas.

Chefs Norma y SaqibAna Lorenzana

Ese detalle marca una diferencia importante. Come lo que quieras, paga lo que puedas no busca presentar la comida como un gesto gratuito ni convertir el trabajo restaurantero en una cortesía. La propuesta se mueve en otro terreno: abrir el acceso a restaurantes que, para muchas personas, pueden sentirse lejanos por precio, reputación o contexto, sin desdibujar el esfuerzo de cocina, sala, servicio, productores y proveedores.

La pregunta que activa la iniciativa es práctica: qué pasa cuando un restaurante confía en que su comunidad puede responder de distintas maneras. Algunos pagarán menos, otros pagarán el precio habitual y algunos podrán aportar más. El modelo se sostiene sobre esa mezcla de posibilidades.

Los restaurantes hablan mucho de comunidad, pero la comunidad solo existe si la gente puede participar", señala Norma Listman.

De la Ciudad de México a una red internacional

La edición 2026 tendrá una lista de participantes con reconocimiento internacional. Entre los proyectos confirmados se encuentran Masala y Maíz y Expendio de Maíz Sin Nombre, en la Ciudad de México; Kabawa, en Nueva York; Oyster Oyster y Albi, en Washington, D.C.; Nixta Taqueria, en Austin; y Americano, en Bombay.

AlmejasAna Lorenzana

La convocatoria también integrará restaurantes reconocidos por la Guía Michelin, North America’s 50 Best, Asia’s 50 Best, los premios James Beard y menciones en The New York Times. La presencia de estos nombres amplía la lectura de la iniciativa: no se trata solo de hacer accesibles espacios cotidianos, sino de cuestionar cómo se construye el acceso en restaurantes que forman parte de la conversación gastronómica global.

Para Listman y Keval, el crecimiento del proyecto muestra que existe interés por probar modelos más flexibles en una industria que vive tensiones constantes entre costos, rentabilidad, salarios, percepción de valor y accesibilidad. La comida fuera de casa se ha vuelto más cara para muchos consumidores, mientras los restaurantes enfrentan insumos, renta, nómina y operación diaria cada vez más exigentes.

Durante esa jornada, los restaurantes participantes podrán recibir a clientes habituales, vecinos, personas que quizá nunca habían cruzado la puerta y comensales que quieren apoyar pagando más. Para los proyectos gastronómicos, la experiencia también puede convertirse en una forma de conocer mejor a las comunidades que los rodean.

Saqib Keval ha planteado que durante años se han preguntado cómo hacer los restaurantes más accesibles sin comprometer el valor de su trabajo. Una de las respuestas que han encontrado es que las comunidades pueden ser más generosas de lo que la propia industria suele imaginar.

La primera edición global de Come lo que quieras, paga lo que puedas se realizará el 26 de agosto de 2026. Los restaurantes que quieran sumarse todavía podrán registrarse hasta el 13 de julio.

Hasta ahora, la iniciativa contempla más de 100 restaurantes en 11 países y, solo en México, 28 proyectos gastronómicos en ocho ciudades. La lista seguirá creciendo conforme se integren nuevos participantes.