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Temp. 2 Ep.3 | Arrocería Victoria: Lujo gastronómico desde el Mercado de San Juan
¿La cocina gourmet necesita manteles largos? En este episodio visitamos Arrocería Victoria, una propuesta ubicada dentro del Mercado de San Juan que demuestra que la técnica, el producto y la creatividad también pueden convivir con el ritmo cotidiano de un mercado.
Los chefs Manuel Victoria, Elizabeth Delgado y Ursulino Rueda conversan con Miriam Lira y Diego López sobre los retos de servir platillos elaborados en un espacio pequeño, trabajar cerca de proveedores y comensales, y transformar al arroz en el protagonista de una experiencia gastronómica sin formalidades.
Escucha el nuevo episodio de Bistronomie.