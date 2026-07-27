Eduardo Nava pone a México en la cima de la coctelería: Es el mejor bartender internacional de 2026

Eduardo “Yayo” Nava, bartender de Bar Mauro, en Ciudad de México, fue reconocido como International Bartender of the Year 2026 durante la vigésima edición de los Spirited Awards, uno de los premios de mayor prestigio dentro de la industria mundial de los cocteles y las bebidas espirituosas.

El reconocimiento fue entregado el 23 de julio durante la ceremonia celebrada en Nueva Orleans, como parte de Tales of the Cocktail, encuentro que reúne cada año a bartenders, propietarios de bares, productores, escritores y profesionales de la hospitalidad provenientes de distintos países.

Nava obtuvo el premio dentro de las categorías internacionales, en las que se reconoce el trabajo de profesionales y establecimientos ubicados fuera de Estados Unidos. Su nombramiento coloca nuevamente a la Ciudad de México dentro de la conversación sobre los destinos que están transformando la cultura contemporánea del bar.

Bar MauroCortesía

La selección de los ganadores estuvo a cargo de un panel integrado por más de 250 especialistas de la industria, encabezado por Tiffanie Barriere y Ryan Chetiyawardana, responsables de las categorías estadounidenses e internacionales de los Spirited Awards.

Uno de los premios más importantes de la coctelería

Fundados en 2007 por Tales of the Cocktail Foundation, los Spirited Awards reconocen la excelencia entre profesionales, productos, organizaciones y establecimientos vinculados con los destilados, los cocteles y la hospitalidad.

A lo largo de dos décadas, los premios ampliaron sus categorías para incluir reconocimientos destinados a bartenders, bares, programas de bebidas, medios especializados y figuras cuya trayectoria ha influido en el desarrollo de la industria. Entre sus distinciones globales también se encuentran el Helen David Lifetime Achievement Award y el premio al World’s Best Bar.

Charlotte Voisey, directora ejecutiva de Tales of the Cocktail Foundation, señaló que la edición de 2026 permite observar la evolución experimentada por la industria durante los últimos 20 años y reconocer a las personas que han contribuido al resurgimiento de la cultura mundial del coctel.

“Es extraordinario mirar atrás y ver no solamente cuánto ha avanzado nuestra industria, sino celebrar a los bares, bartenders, escritores e íconos que han dado forma al resurgimiento moderno de la cultura del coctel en todo el mundo”, afirmó la directora.

Eduardo "Yayo" Nava@tiagomaya

El reconocimiento a Eduardo “Yayo” Nava refuerza la presencia de México dentro de los principales premios internacionales de bebidas. Su trabajo en Bar Mauro fue distinguido en una categoría que evalúa el desempeño individual, la creatividad y la contribución de los bartenders al desarrollo de la hospitalidad.

La edición de 2026 se desarrolló bajo el concepto “Spark”, elegido para identificar a los profesionales cuyas ideas, creatividad y capacidad de colaboración impulsan cambios dentro de la industria.

En este contexto, el premio no solamente distingue el trabajo de Nava detrás de la barra, sino que suma a Bar Mauro y a la Ciudad de México a la lista de proyectos y destinos que actualmente participan en la evolución de la coctelería internacional.

Con el nombramiento de Eduardo “Yayo” Nava como Bartender Internacional del Año, la coctelería mexicana obtiene uno de los reconocimientos más relevantes de la industria global en 2026. Bar Mauro actualmente tiene el puesto 2 de The North America's 50 Best Bars 2026 y es el mejor bar de México según The 50 Best.