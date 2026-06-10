12 restaurantes en CDMX para ver el Mundial 2026 entre parrilla, mariscos y terrazas

El Mundial 2026 no sólo transformará estadios, hoteles y aeropuertos. También promete convertirse en uno de los mayores impulsores de consumo para la industria restaurantera mexicana. Con partidos programados al mediodía y durante las horas laborales, millones de aficionados aprovecharán la comida para reunirse con amigos, compañeros de oficina o clientes frente a una pantalla y seguir las acciones de la Copa del Mundo.

La expectativa para el sector es positiva. Organismos empresariales y especialistas prevén que la derrama económica asociada al torneo impulse las ventas de restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos, particularmente en las ciudades sede.

En la Ciudad de México, donde se disputarán algunos de los encuentros más importantes del certamen, la combinación de turismo internacional y consumo local abrirá una oportunidad única para los negocios que logren combinar buena comida, ambiente y futbol.

Algunos restaurantes incluso han diseñado experiencias especiales para la Copa del Mundo, con menús temáticos, coctelería de temporada y transmisiones en vivo que convertirán cada partido en una experiencia gastronómica completa.

Terraza Cha Cha Chá

Ubicada frente al Monumento a la Revolución, esta terraza se ha convertido en uno de los espacios más atractivos para disfrutar la ciudad desde las alturas. Su concepto abierto permite combinar la experiencia gastronómica con una de las postales urbanas más emblemáticas de la capital, convirtiéndose en una gran opción para seguir los encuentros mundialistas durante la hora de la comida.

Desde sus mesas se vive el ritmo de la ciudad mientras los partidos avanzan en pantalla. El ambiente relajado, la vista privilegiada y las promociones en destilados hacen de este lugar uno de los mejores puntos de reunión para quienes buscan una experiencia distinta durante el Mundial.

Dirección: Av. de la República 157, Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Cambalache

Con más de cuatro décadas de historia, Cambalache se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la cocina argentina en México. Para el Mundial 2026, la marca se sumará a la celebración futbolera con transmisiones en vivo, pantallas y un menú especial de tres tiempos disponible del 11 de junio al 19 de julio. La propuesta busca trasladar a la mesa la pasión con la que Argentina vive el futbol, convirtiendo cada partido en una experiencia para compartir.

Entre las recomendaciones destacan sus tradicionales empanadas argentinas, el icónico choripán, los cortes preparados a la parrilla y los postres clásicos inspirados en Buenos Aires. Además, durante la temporada ofrecerá una coctelería especial diseñada para acompañar cada encuentro. El menú mundialista tendrá un costo de 750 pesos por persona.

Dirección: Av. San Jerónimo 263, Tizapán San Ángel, Plaza Escenaria.

Cambalache - Menú futbolCortesía

Puerto Madero

Reconocido por su concepto Fish & Steak House de inspiración porteña, Puerto Madero combinará durante el Mundial 2026 lo mejor de la parrilla argentina con una propuesta especializada en pescados y mariscos. Del 11 de junio al 19 de julio, los aficionados podrán seguir los encuentros en pantallas mientras disfrutan un menú especial de tres tiempos creado para la temporada.

La experiencia incluye algunas de las especialidades más representativas de la casa, como tiraditos, carpaccios, tacos de lenguado, choripán y hamburguesas USDA Prime. La propuesta se complementa con una carta de cocteles de temporada diseñada especialmente para vivir la emoción del torneo. El menú mundialista tendrá un costo de 790 pesos por persona.

Dirección: Real Mayorazgo 130, Xoco, Benito Juárez, 03330, Ciudad de México (Mitikah).

El Picha Mariscos

Dentro del auge de los restaurantes de mariscos que ha experimentado la Ciudad de México en los últimos años, El Picha se ha convertido en una de las grandes revelaciones gastronómicas de la colonia Del Valle. Creado por Rodrigo Triviño, este restaurante pasó de ser un proyecto nacido de la pasión por la cocina a convertirse en una de las mesas más buscadas de la ciudad. Su ambiente relajado, pet friendly y desenfadado lo hacen ideal para quienes buscan aprovechar la hora de la comida para seguir los partidos del Mundial 2026.

La estrella de la casa son sus famosos tacos de pulpo con tuentano, crujientes y acompañados de guacamole, aunque las tostadas y aguachiles también son motivo suficiente para regresar. La Tostada Primavera, con camarón, pulpo, mango y queso Philadelphia, y el Molcajete Picha, cargado de mariscos frescos para compartir, destacan entre las recomendaciones. Para acompañar el encuentro, sus micheladas con camarones salseados o la popular Culichi con mariscos se han convertido en parte fundamental de la experiencia.

Dirección: Miguel Laurent 605, Del Valle

Mesón de Santiago

Con una propuesta de cocina mexicana tradicional y una ubicación estratégica cerca del World Trade Center, este restaurante resulta ideal para quienes trabajan en la zona y desean aprovechar la hora de la comida para disfrutar del futbol.

Sus especialidades incluyen la barbacoa y distintos cortes a la parrilla, platillos mexicanos clásicos y recetas de temporada. El ambiente relajado permite disfrutar del partido sin prisas y con una experiencia gastronómica completa.

Dirección: San Antonio 57, colonia Nápoles, Benito Juárez.

El Mundial 2026 detonará un ciclo de alto consumo en restaurantes, Cortesía

Somma Rooftop

Para quienes prefieren una experiencia más contemporánea, Somma Rooftop ofrece una de las vistas más atractivas de la Roma. Su ambiente moderno y desenfadado lo convierte en una excelente opción para seguir los encuentros mundialistas entre amigos.

Las entradas para compartir, la coctelería de autor y su propuesta gastronómica internacional permiten disfrutar de una comida relajada mientras la ciudad y el futbol sirven de escenario.

Dirección: Cozumel 48, Roma Norte, Cuauhtémoc.

La Casa de Toño

Ninguna lista estaría completa sin uno de los fenómenos gastronómicos más exitosos de la capital. La Casa de Toño se ha convertido en un referente para quienes buscan comida mexicana abundante, rápida y accesible.

El pozole, las flautas, las enchiladas y los sopes son algunos de los favoritos del público. Además, la velocidad del servicio permite regresar a la oficina sin perder detalle del segundo tiempo.

Dirección: Av. Cuauhtémoc 439, Narvarte, Benito Juárez.

Harry's Polanco

La experiencia mundialista también puede disfrutarse desde el segmento premium. Harry's combina cortes de alta calidad, mariscos y una atmósfera sofisticada que suele atraer tanto a empresarios como a turistas internacionales.

El rib eye añejado, los mariscos frescos y la barra de especialidades del mar son algunas de las razones por las que este restaurante se ha convertido en uno de los más reconocidos de Polanco.

Dirección: Presidente Masaryk esquina Eugenio Sue, Polanco, Miguel Hidalgo.

La Rural Argentina

Ubicada en la colonia Nápoles, La Rural recupera la esencia de las tradicionales parrillas argentinas en un ambiente cálido y relajado que durante el Mundial se transformará en punto de encuentro para los aficionados. Como parte de la temporada futbolera, ofrecerá transmisiones en vivo y un menú especial de tres tiempos disponible durante todos los encuentros del torneo.

La propuesta gastronómica incorpora algunos de los favoritos de la casa, como empanadas artesanales, choripán, cortes a la parrilla, ensaladas frescas y postres tradicionales argentinos. Su ubicación estratégica y ambiente familiar la convierten en una de las mejores opciones para disfrutar un partido a la hora de la comida. El menú especial tendrá un costo de 750 pesos por persona.

Dirección: Av. Insurgentes Sur 803, colonia Nápoles, Benito Juárez.

La Buena Barra

La cocina del norte de México encuentra uno de sus máximos representantes en este restaurante de Polanco. Su ambiente festivo y sus amplios espacios lo convierten en una excelente sede para disfrutar los partidos más importantes del torneo.

Los tacos de jaiba suave, el rib eye al carbón, los cortes premium y sus especialidades para compartir permiten convertir cualquier comida mundialista en una auténtica celebración gastronómica.

Dirección: Aristóteles 124, Polanco, Miguel Hidalgo.

La Buena BarraCortesía

El Trujal

La cocina mediterránea tiene en El Trujal uno de sus representantes más tradicionales de la Ciudad de México. Su ambiente tranquilo y elegante resulta ideal para quienes buscan una comida más pausada sin dejar de seguir los partidos del Mundial.

Los arroces, pescados frescos, mariscos y recetas inspiradas en la gastronomía española convierten cada visita en un recorrido culinario que combina perfectamente con una tarde de futbol.

Dirección: Isaac Newton 88, Polanco, Miguel Hidalgo.

Al Andalus

Pocas cocinas son tan generosas para compartir como la libanesa. Al Andalus ha sido durante años uno de los referentes de esta tradición gastronómica en la capital y una gran alternativa para quienes buscan sabores distintos durante la temporada mundialista.

Los kibis, el jocoque, las hojas de parra, el chamorro de cordero y las distintas preparaciones de carne permiten construir una mesa abundante para disfrutar los encuentros entre amigos, familiares o compañeros de trabajo.

Dirección: Bosque de Duraznos 39, Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.