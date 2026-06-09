10 cantinas donde el Mundial 2026 se vivirá entre historia, botanas y mucho futbol

Las cantinas mexicanas nacieron mucho antes de que existieran las transmisiones deportivas por televisión. Durante el siglo XIX fueron espacios de encuentro para comerciantes, trabajadores, periodistas, artistas y políticos que encontraban en estos establecimientos un lugar para conversar, cerrar negocios y compartir una comida acompañada de una bebida. Con el paso de las décadas, las cantinas se transformaron en verdaderos centros de convivencia popular donde se discutía de todo: desde política hasta boxeo, béisbol y por supuesto la estrella de este verano; el futbol.

La llegada de la radio en el siglo XX fortaleció la relación entre las cantinas y el deporte. Escuchar una pelea de box o un partido de futbol rodeado de amigos se convirtió en una tradición profundamente mexicana. Más tarde, la televisión llevó esa experiencia a otro nivel. Hoy, a las puertas del Mundial 2026, las cantinas vuelven a colocarse como algunos de los mejores escenarios para vivir la fiesta futbolera entre botanas, cerveza fría, pantallas gigantes y décadas de historia.

Cantina El Bosque

Fundada en la década de 1930, es una de las grandes instituciones cantineras de la Ciudad de México. Su ambiente conserva la esencia de las cantinas clásicas, con dominó, cubilete, música en vivo y una clientela que mezcla viejos parroquianos con nuevas generaciones.

Aquí hay que pedir el famoso pescado a la sal, los tacos de filete, la milanesa bosque y la tradicional bebida conocida como "La Cascada". Son platillos que han acompañado generaciones de clientes y que convierten cualquier partido del Mundial en una experiencia gastronómica completa.

Dirección: Calle 13 de Septiembre 29, San Miguel Chapultepec, Miguel Hidalgo.

La Covachita de la Reforma

Heredera de la tradición de la antigua Cantina La Reforma, es uno de los secretos mejor guardados de la Narvarte. Su ambiente relajado, la música en vivo y la clásica botana cantinera la convierten en un excelente lugar para seguir los partidos mundialistas.

Entre los imperdibles destacan el pulpo en su tinta, el taco de suadero, el ceviche de filete, el bacalao y la famosa torta del chef. Todo acompañado de una cerveza bien fría mientras rueda el balón.

Dirección: Diag. San Antonio 1932-local D, Narvarte Oriente.

La Covachita de La ReformaFacebook La Covachita de La Reforma

Bar Gante

Ubicado en pleno Centro Histórico, Bar Gante es una referencia obligada para entender la cultura cantinera capitalina. Su historia, ubicación privilegiada y ambiente tradicional lo convierten en uno de los mejores lugares para sentir el Mundial entre aficionados y turistas.

La recomendación es pedir el tradicional Platón Gante, la sopa Gante, tacos de arrachera y las botanas que desfilan constantemente por las mesas. Un lugar ideal para quienes disfrutan ver futbol mientras comen como se hacía hace décadas.

Dirección: Gante 8, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Bar Chapultepec

En la colonia Tabacalera, frente a la dinámica del Centro de la ciudad, Bar Chapultepec mantiene el espíritu de las antiguas cantinas de barrio donde el futbol se disfruta entre amigos y largas sobremesas.

Su oferta se basa en la botana que cambia todos los días, por 3 tragos puedes repetir la botana y su cerveza de barril fira y servida sin complicaciones. Durante eventos deportivos importantes suele convertirse en uno de los puntos de reunión más animados de la zona.

Dirección: Avenida Hidalgo 118, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Botana Bar ChapultepecCortesía

La Mascota

Fundada en el siglo XIX, es una de las cantinas históricas más importantes del Centro Histórico. Sus grandes salones y la tradicional botana continua la convierten en una parada obligada para cualquier amante de las cantinas.

Los guisados del día, las sopas, los mariscos y las especialidades de cocina mexicana son ideales para acompañar una jornada mundialista completa. Su botana diaria es espectacular.

Dirección: Mesones 20, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

El Gallo de Oro

Considerada una de las cantinas más antiguas de la ciudad, conserva gran parte de la atmósfera que hizo famosas a las cantinas capitalinas durante el siglo pasado.

Su menú del día, las botanas tradicionales y los platillos caseros permiten disfrutar los partidos en un entorno lleno de historia.

Dirección: Venustiano Carranza 35, Centro Histórico, Cuauhtémoc.

Cantina El Gallo de OroCortesía

Cantina La Número 20

Representa la evolución moderna de la cantina mexicana. Conserva el espíritu festivo, pero con una propuesta gastronómica contemporánea que atrae a nuevas generaciones.

Los tacos de rib eye, los aguachiles, los chamorros y los cortes al carbón son algunas de las opciones más populares para compartir durante los encuentros del Mundial.

Dirección: Andrés Bello 10, Polanco.

El Dux de Valencia

Con más de un siglo de historia, esta institución combina tradición española y espíritu cantinero mexicano. Su salón conserva la elegancia de otra época.

Vale la pena pedir la paella, los callos a la madrileña, el bacalao y las tapas clásicas mientras se sigue la actividad mundialista.

Dirección: Av. Azcapotzalco 586A, Centro de Azcapotzalco.

Salón Los Cuates

La Narvarte guarda en Los Cuates uno de sus establecimientos más queridos. Mantiene el ambiente clásico de botanero de barrio donde el futbol se sigue con intensidad y cercanía.

La recomendación es pedir las botanas de la casa, antojitos mexicanos, tacos y cervezas para compartir mientras se vive el ambiente mundialista. Aquí la regla son 4 tragos y los 3 tiempos de la botana.

Dirección: Dr. José María Vértiz 823, Narvarte Poniente.