Temp. 2 Ep. 1 | Las cantinas se preparan para el Mundial 2026

El Mundial está por comenzar y las cantinas mexicanas ya están calentando motores. En el primer episodio de la segunda temporada de Bistronomie, nos fuimos a platicar con tres personalidades de La Coyoacana, La Calaca y La Tlalpeña para saber cómo se preparan los restaurantes antes del silbatazo del 11 de junio. Comida, barra, botanas, servicio, pantallas, aficionados y negocio: así se vive el Mundial desde la cantina.