Porsche lanza en México los kits de Manthey para gran parte de sus modelos más rápidos y especiales

Porsche lanzó oficialmente en México los kits Manthey para buena parte de sus modelos más rápidos y especiales. Además, la marca creó tres ediciones especiales del 911 GT3 MR pensadas para coleccionistas que llevan el desempeño en pista a un nivel que parecía haber tocado su límite.

Porsche 911 GT3 MRMauricio Juárez

La presentación coincide con un momento clave los 25 años de presencia en México (su historia en el país comenzó en marzo de 2001). Traer de forma oficial los kits Manthey es una señal de lo importante que se ha vuelto este mercado para la marca.

¿Qué es Manthey?

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Manthey Racing es una empresa nacida en el deporte motor, dedicada a crear y modificar autos Porsche para competir en la Porsche Supercup, el DTM, el WEC, las 24 Horas de Nürburgring y muchas otras categorías. En paralelo a su trabajo en las pistas, comenzó a modificar Porsche de calle, sobre todo de las gamas GT y GT RS.

Sus cambios en mecánica, manejo y aerodinámica convirtieron a estos autos en titanes de los track days, lo que llamó la atención de la propia Porsche. Desde hace algunos años, la marca integró a Manthey a su estructura, de modo que sus kits cuentan con el soporte y el aval de calidad de la marca. De hecho, los componentes Manthey ya no usan números de serie externos: todos incorporan un número de serie de Porsche.

El inicio de la era Manthey en México: el 911 GT3 MR

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Para el lanzamiento, Porsche presentó el Porsche 911 GT3 MR en tres variantes fuertemente inspiradas en México. Cada auto luce un color de la bandera nacional, el emblema de Manthey en el alerón en verde, blanco y rojo, cubiertas aerodinámicas en los rines traseros con la leyenda "Porsche Mexico" y estribos iluminados con la leyenda "Porsche X Mexico".

Cada unidad incluye una serie de opcionales de Porsche:

Paquete Weissach (cuesta más de 400,000 pesos por su cuenta)

Rines ligeros de magnesio forjado en color negro

Frenos de disco carbocerámicos

Sistema de elevación de eje delantero

Interiores en piel y Race-Tex negro con acentos rojos

Asientos deportivos tipo cubo con estructura de fibra de carbono

Sistema de audio Bose

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A esto se suma el kit Manthey, que incorpora:

Kit de coilovers

Discos aerodinámicos de fibra de carbono para los rines traseros

Pastillas de freno de mayor capacidad

Nuevas líneas de freno

Lip frontal

Flaps frontales

Nuevo piso con difusor extendido en fibra de carbono

Alerón más grande de fibra de carbono

Gancho de arrastre

Emblemas Manthey

Elementos estéticos en fibra de carbono

Con estas modificaciones, el 911 GT3 MR refina el flujo de aire para ganar estabilidad a cualquier velocidad y mejora notablemente su paso por curva, lo que lo vuelve un auto ideal para track days en todo tipo de circuitos.

Mismo motor, más auto

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Bajo el cofre, el 911 GT3 MR no cambia: conserva su motor bóxer de seis cilindros de 4.0 litros atmosférico con 510 hp y 470 Nm. Su velocidad punta puede verse ligeramente afectada por el alerón y los nuevos elementos aerodinámicos, pero su velocidad en curva se eleva de forma considerable.

Los precios de estas ediciones especiales son de 8,436,098 pesos para el auto en color verde y de 8,335,198 pesos para las versiones blanca y roja. La diferencia se explica porque el verde forma parte del programa PTS (Paint to Sample).

No solo para el 911 GT3 992.2: kits Manthey para más modelos

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Durante la presentación, Porsche aclaró que traerá a México —o permitirá configurar de fábrica— los kits Manthey para el Cayman GT4 RS, el GT3 RS 991.2, el GT3 RS 992.1 y el Taycan Turbo GT.

El precio de partida de cada kit es:

Cayman GT4 RS: $1,166,000

911 GT3 RS 991.2: $1,596,000

911 GT3 RS 992.1: $2,869,000

911 GT3 992.2: $1,300,000

Taycan Turbo GT: por anunciar