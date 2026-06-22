Leapmotor B10 en México: un "ultra híbrido" con 990 km de autonomía y por menos de 600,000 pesos

Leapmotor está por comenzar la venta de sus autos en el país y acaba de revelar los detalles de su primer vehículo: la Leapmotor B10, un SUV compacto eléctrico de rango extendido que promete una autonomía de hasta 990 km y un precio inferior al de sus rivales. Te contamos todos los detalles.

Diseño exterior: compacta y con identidad

Leapmotor B10Leapmotor

La Leapmotor B10 luce un diseño sencillo y aerodinámico. A pesar de su silueta de crossover tradicional, sus esquinas ligeramente redondeadas reducen la resistencia aerodinámica. La marca optó por dividir los faros en dos secciones y por líneas de carácter discretas.

En México se ofrecerá en una sola variante, que incluye:

Faros y calaveras LED

Rines de 18”

Faros de niebla delanteros y traseros LED

Luces altas automáticas

Espejos laterales abatibles eléctricamente

Techo panorámico

Leapmotor B10Leapmotor

En cuanto a medidas, se clasifica como un SUV compacto: 4.53 metros de largo, 1.88 de ancho, 1.65 de alto y una cajuela de 334 litros, expandible a 1,005 litros al abatir la segunda fila.

Interior y equipamiento

Leapmotor B10Leapmotor

Por dentro lleva un diseño minimalista, con casi nulos botones tradicionales: la mayoría de las funciones se controlan desde la pantalla central. El equipo destacado es el siguiente:

Pantalla central de 14.6” compatible con Apple CarPlay y Android Auto}

Sistema de audio de 12 bocinas

Asistente por comandos de voz

Conectividad 4G

Llave digital NFC

Cargador inalámbrico para celular

Cuadro de instrumentos digital de 8.8”

Aire acondicionado automático

Asientos delanteros con ajuste eléctrico

Vestiduras en piel sintética

Iluminación ambiental

Seguridad y asistencias a la conducción

Leapmotor B10Leapmotor

En seguridad, la marca eligió una configuración bastante completa: 7 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y monitor de presión de llantas. También suma una suite de asistencias avanzadas (ADAS):

Freno autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas

Monitor de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado

Control de velocidad crucero adaptativo

Mantenimiento de carril

Cámara de visión 360°, entre muchas otras

Eléctrica con tanque de gasolina: ¿cómo funciona el rango extendido?

Leapmotor B10Leapmotor

El término correcto para esta camioneta es eléctrico de rango extendido (EREV): funciona principalmente como un auto eléctrico que se puede enchufar para cargar, pero porta además un motor a combustión y un tanque de gasolina. Estos elementos no mueven las ruedas directamente; sirven para que el motor a combustión genere carga eléctrica que se almacena en la batería, extendiendo la autonomía total. A pesar de ello la marca usa el término de "ultra híbrido" para referirse a su tren motriz.

El motor principal es eléctrico, con 215 hp y 240 lb-pie de par, colocado en el eje trasero (tracción trasera). Se alimenta de una batería de 18.8 kWh que en modo 100 % eléctrico recorre 98 km por carga. Al sumar la energía que produce el sistema a combustión, la autonomía total crece a 990 km por tanque y batería. También cuenta con frenado regenerativo y suspensión independiente en ambos ejes.

Leapmotor B10: precio en México

Leapmotor B10Leapmotor

La Leapmotor B10 ya está disponible en México con un costo de $575,000, lo que la hace casi tan accesible como otros productos de su categoría completamente a gasolina y cerca de $100,000 más barata que híbridos del segmento como la Toyota Corolla Cross HEV y la KIA Niro.

Leapmotor es una marca de origen chino que entregó su primer auto en 2019 y que desde entonces ha escalado posiciones en la industria. Su crecimiento atrajo la atención de fabricantes tradicionales, al grado de que Stellantis —el mayor grupo automotriz del mundo, dueño de Dodge, Jeep, Chrysler, Fiat, Peugeot, Maserati y Alfa Romeo, entre otras— invirtió fuerte en Leapmotor para adquirir parte de sus acciones, acceder a su tecnología y plataformas electrificadas, y distribuir la marca en regiones como Europa y Latinoamérica.

Gracias a ello, la marca ya logró entregar 1.5 millones de autos a nivel global y busca entregar otro millón tan solo en 2026.

La alianza con Stellantis le permitirá ventajas en producto y postventa: al aprovechar la red de concesionarios ya existente de Stellantis y sus marcas, ahorra en costos operativos y cuenta con redes más estables y rápidas para surtir refacciones. En teoría, eso le permitirá saltarse la curva de aprendizaje con la que han batallado decenas de marcas chinas al entrar a México.