Navidad 2025 y Año Nuevo en CDMX: Fechas y horarios de conciertos, actividades y Fiesta Electrónica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes las actividades culturales, artísticas, turísticas, de convivencia, sociales, que se darán alrededor de los últimos 15 días del año en el marco de la gran jornada de cultura "Luces de Invierno en la Ciudad".

Las actividades se llevarán a cabo del 20 de diciembre al 4 de enero en el Zócalo y del 19 de diciembre al 6 de enero en 15 puntos de la CDMX, con el fin, aseguró la mandataria capitalina, de que la cultura se descentralice: "Consideramos que no sólo el Centro de la ciudad debe estar transformado, hermoso, alegre y festivo, para los capitalinos, sino que tenemos que descentralizar la cultura", indicó.

Agregó que se busca "que la cultura llegue a todos los barrios, pueblos y comunidades".

Actividades en el Zócalo de la Ciudad de México

Ana Francis López Bayghen, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa, las actividades que se realizarán en estas fechas navideñas en el Zócalo de la CDMX.

El cual consta de una "gran fiesta" en el Zócalo de la Ciudad de México, en el que se presentarán 76 grupos de música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, urbana, sonidero, entre otros géneros. Dentro de los grupos que participarán se encuentran Las Víctimas del Doctor Cerebro y el Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli.

En el Zócalo habrá actividades como:

Escenario Conciertos

Foro Navideño con pastorelas y cuentacuentos todos los días

Tres árboles adornados con Nochebuenas del Suelo de Conservación

14 esculturas iluminadas de motivos navideños y de juguetes mexicanos

Túnel de Luz Monumental más grande de México (150x20 metros)

Nacimiento monumental

120 expositores con venta de artesanías

¿Cuándo se presentan Las Víctimas del Doctor Cerebro y a qué hora?

El martes 30 de diciembre la agrupación de Rock, Las Víctimas del Doctor Cerebro dará un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad. Si bien, la banda se presentará de 19:30 a 21:00 horas, ese día también estarán otras agrupaciones, tales como:

Rude Times (Selección Cuicatl) de 16:20 a 17:00 horas

Los Korukos de 17:15 a 18:00 horas

Out of Control Army de 18:15 a 19:15 horas

DJ Heros de 21:05 a 22:30 horas

Toda la cartelera de conciertos se puede consultar aquí.

Fiesta Electrónica de Fin de Año

Este año, el Gobierno capitalino también prepara un gran evento para cerrar el 2025 e iniciar el nuevo año. De acuerdo con lo informado este martes, el 31 de diciembre se llevará a cabo una gran fiesta de música electrónica, la más grande del mundo, sobre la avenida Paseo de la Reforma, al pie del Ángel de la Independencia.

El evento iniciará a las 18:00 horas y contará con varios grupos de música electrónica, nacional e internacional.

Grandes fiestas en 15 puntos de la CDMX

La secretaria de Cultura, Ana Francis López-Bayghen Patiño, detalló los 15 puntos de la ciudad donde se llevarán a cabo las grandes fiestas del 19 de diciembre al 6 de enero, señalando que contarán con estructuras lumínicas, paseos nevados, nacimientos de gran formato y más. Los luegares serán:

Álvaro Obregón: Parque Lineal Torres de Potrero.

Azcapotzalco: Parque Calpulli.

Benito Juárez: Parque de Santiago Xicoténcatl.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo Morelos.

Gustavo A. Madero: Cancha Campos Revolución.

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Parque Deportivo Las Torres.

Magdalena Contreras: Deportivo Yamel.

Miguel Hidalgo: Parque Tacuba.

Milpa Alta: Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Tlalpan: Deportivo Independencia.

Venustiano Carranza: Parque Aguascalientes.

Xochimilco: Deportivo San Gregorio Atlapulco (Pueblo de San Gregorio).

Además, informó, habrá actividades comunitarias en los llamados Territorios de Paz, que tendrán: 37 posadas comunitarias, con talleres, piñatas, presentaciones de teatro, cuentacuentos, danza, música. Estas acciones se realizarán del 19 al 23 de diciembre, de las 17:00 a las 19:00 horas.

En las Utopías se realizarán 40 actividades, que incluyen recitales de las Escuelas de Iniciación de Música, de Teatro, de Danza, con todas las actividades artísticas que se generan en las propias Utopías.

Además se llevará a cabo 224 muestras navideñas escolares del programa Do, Re, Mi, Fa, Sol, Por Mi Escuela, que, indicó López Bayghen, serán eventos cerrados para el público de las escuelas.

En su participación, la secretaria de Turísmo de la CDMX, Alejandra Frausto Guerrero, invitó a los capitalinos a conocer la Ciudad.

Agregó que la CDMX cerrará el año con 60.5 millones de visitantes y que la ocupación hotelera ha aumentado un 3%.

Invitó a comprar los regalos de Navidad con los artesanos que vendrán de 19 estados de la República, con el programa Artesanos en el Corazón.

Programa Colibrí Viajero

La secretaria de Turismo explicó que para cerrar el programa Colibrí Viajero, este 21 y 28 de diciembre habrá recorridos dramatizados en calle de Madero y Palma a las 15:30 horas.