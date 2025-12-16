Lectura1:00 min
¿Cómo hacer fruit cake navideño? Te contamos su historia y una receta deliciosa
Denso, especiado y cargado de frutas y frutos secos, el fruit cake es uno de los postres más simbólicos de diciembre.
Diciembre es el mes de los postres con historia, y el fruit cake ocupa un lugar especial. No es un pastel cotidiano: su densidad, su mezcla de frutas deshidratadas, nueces y especias, y su carácter casi ceremonial hacen que aparezca solo cuando el calendario lo justifica.
En Europa y América, este pastel se asocia al invierno, a la despensa bien surtida y a la idea de conservar sabores en una época donde el frío obligaba a planear con anticipación.
La importancia del fruit cake en diciembre está en su simbolismo. Tradicionalmente se preparaba con semanas —incluso meses— de antelación, permitiendo que los sabores maduraran y se integraran. Era un pastel de celebración, de abundancia y de cierre de ciclo. Hoy sigue siendo un postre que habla de pausa, de cocina paciente y de reuniones largas alrededor de la mesa, justo lo que define a la temporada decembrina.
Ingredientes:
- 250 g de mantequilla
- 250 g de azúcar mascabado
- 4 huevos
- 300 g de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de canela
- ½ cucharadita de nuez moscada
- ½ cucharadita de clavo molido
- 1 pizca de sal
- 200 g de frutas deshidratadas mixtas (pasas, arándanos, dátiles, cáscara de naranja)
- 150 g de nuez y almendra picadas
- 100 ml de brandy, ron o jugo de naranja
Preparación:
- Hidrata las frutas deshidratadas con el brandy, ron o jugo de naranja y reserva al menos 1 hora.
- Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
- Agrega los huevos uno a uno, integrando bien.
- Incorpora la harina, el polvo para hornear, la sal y las especias.
- Añade las frutas hidratadas y los frutos secos, mezclando suavemente.
- Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea a 170 °C durante 60 a 75 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Deja reposar antes de desmoldar.
- Idealmente, envuelve el pastel y déjalo reposar 1 o 2 días para que los sabores se asienten.