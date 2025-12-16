Buscar
¿Cómo hacer fruit cake navideño? Te contamos su historia y una receta deliciosa

image

Denso, especiado y cargado de frutas y frutos secos, el fruit cake es uno de los postres más simbólicos de diciembre.

Diego López

Diciembre es el mes de los postres con historia, y el fruit cake ocupa un lugar especial. No es un pastel cotidiano: su densidad, su mezcla de frutas deshidratadas, nueces y especias, y su carácter casi ceremonial hacen que aparezca solo cuando el calendario lo justifica. 

En Europa y América, este pastel se asocia al invierno, a la despensa bien surtida y a la idea de conservar sabores en una época donde el frío obligaba a planear con anticipación.

La importancia del fruit cake en diciembre está en su simbolismo. Tradicionalmente se preparaba con semanas —incluso meses— de antelación, permitiendo que los sabores maduraran y se integraran. Era un pastel de celebración, de abundancia y de cierre de ciclo. Hoy sigue siendo un postre que habla de pausa, de cocina paciente y de reuniones largas alrededor de la mesa, justo lo que define a la temporada decembrina.

Receta de fruit cake navideño

Ingredientes:

  • 250 g de mantequilla
  • 250 g de azúcar mascabado
  • 4 huevos
  • 300 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de canela
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • ½ cucharadita de clavo molido
  • 1 pizca de sal
  • 200 g de frutas deshidratadas mixtas (pasas, arándanos, dátiles, cáscara de naranja)
  • 150 g de nuez y almendra picadas
  • 100 ml de brandy, ron o jugo de naranja

Preparación:

  • Hidrata las frutas deshidratadas con el brandy, ron o jugo de naranja y reserva al menos 1 hora. 
  • Bate la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
  • Agrega los huevos uno a uno, integrando bien. 
  • Incorpora la harina, el polvo para hornear, la sal y las especias. 
  • Añade las frutas hidratadas y los frutos secos, mezclando suavemente.
  • Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea a 170 °C durante 60 a 75 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. 
  • Deja reposar antes de desmoldar. 
  • Idealmente, envuelve el pastel y déjalo reposar 1 o 2 días para que los sabores se asienten.

