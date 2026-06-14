Lluvias intensas y calor extremo marcarán el clima este domingo 14 de junio en gran parte del país

Las lluvias volverán a ser protagonistas este domingo 14 de junio en buena parte de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones de fuertes a intensas en varias regiones del territorio nacional, mientras que en el norte y noroeste persistirá el ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas zonas.

De acuerdo con el pronóstico, una zona de baja presión que se desplazó sobre el noreste del país continuará generando condiciones para lluvias intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Además, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica favorecerán tormentas en entidades del centro, occidente, norte y sureste del país.

Las precipitaciones más abundantes se esperan en el sur de Nuevo León, el este y suroeste de Tamaulipas, el centro y este de San Luis Potosí, así como en el norte de Veracruz, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia. El SMN advirtió que estos eventos podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas vulnerables.

También se pronostican lluvias muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, mientras que la Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

CDMX: tarde lluviosa y ambiente fresco

Para el Valle de México se prevé una mañana fresca, con bancos de niebla en algunas zonas altas. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se esperan lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en municipios del Estado de México, especialmente en el norte y centro de la entidad. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima será de entre 14 y 16 grados.

Sigue onda de calor

Mientras el centro y el oriente del país enfrentarán lluvias, en el norte y noroeste continuará la onda de calor. El pronóstico indica temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y del centro y este de Sonora.

Asimismo, se esperan máximas de entre 40 y 45 grados en regiones de Chihuahua y Sinaloa, mientras que estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán registrarán valores de entre 35 y 40 grados.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El SMN también alertó sobre rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condiciones que podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones menores en infraestructura urbana.

En zonas costeras se prevé oleaje de hasta 2.5 metros de altura en Tamaulipas, así como oleaje de entre uno y dos metros en litorales del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos, evitar cruzar corrientes de agua durante las lluvias y extremar precauciones por las altas temperaturas, especialmente en las regiones donde persiste la onda de calor.