VIH en México: Muertes por complicaciones ligan cuatro años al alza

Pese a que la medicina y la investigación científica han desarrollado tratamientos para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), todavía se contabilizan defunciones relacionadas.

En 2024, México registró 5,149 fallecimientos asociados al VIH, de acuerdo con cifras revisadas del Inegi.

Esto implicó un crecimiento respecto del año previo y una suma de cuatro años al alza en estos fallecimientos.

La mayoría de los casos de diagnóstico y de las defunciones por VIH son en hombres.

Para 2024 se observó que 8 de cada 10 defunciones fueron en hombres; el 20% restante correspondió a mujeres.

Fomentar los chequeos para una detección temprana y universalizar los métodos de prevención son los principales retos de las instituciones de salud pública para reducir las muertes relacionadas con el VIH.