Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en un íntimo jardín dentro del Madison Square Garden: invitados

El novio llevaba un esmoquin blanco, la pareja escribió sus propios votos y Stevie Nicks cantó, según contaron los invitados a la boda repleta de celebridades de las megaestrellas Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el viernes, en un jardín íntimo construido para la ocasión dentro del Madison Square Garden de Nueva York.

El sábado se fueron conociendo detalles de la fastuosa boda, que había sido un secreto muy bien guardado. Su unión se confirmó en vallas publicitarias gigantes en las que se leía "¡RECIÉN CASADOS!".

La superestrella de la música pop y el jugador de fútbol americano no han publicado ninguna foto, pero algunos asistentes ofrecieron una idea de cómo fue el evento.

Varios describieron un entorno ajardinado en el interior del enorme pabellón sin ventanas donde normalmente acuden miles de personas a ver partidos de baloncesto y hockey, conciertos de rock o espectáculos de patinaje sobre hielo. El lugar se había considerado una elección inusual para intercambiar votos matrimoniales.

El ambiente era tan íntimo como cabía esperar, teniendo en cuenta que se trataba del Madison Square Garden", afirmó el presentador George Stephanopoulos en el programa "Good Morning America" de la ABC. "De verdad, era como un jardín dentro del Garden. Simplemente precioso".

"Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con tantas estrellas pudieran resultar tan personales y tan íntimos", añadió.

El equipo de Swift indicó que la pareja lució trajes de Christian Dior, pero reveló pocos detalles más. Un representante de Swift no respondió de inmediato a las preguntas de Reuters el sábado. No se han hecho públicas fotos oficiales.

La copresentadora de "Good Morning America", Robin Roberts, dijo que la boda tuvo muchos toques personalizados.

"Estaban sus vecinos, sus amigos del instituto", dijo. "Era como cualquier boda a la que asistirías".

Excepto que esta boda estuvo repleta de invitados de primer nivel. Entre las celebridades que se vio entrar o salir del Madison Square Garden el viernes se encontraban Selena Gómez, Tom Hanks, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Paul McCartney, Gracie Abrams, Jason Sudeikis y Hugh Grant.

Según los medios de comunicación, se había invitado a más de 1,000 personas.

Roberts confirmó la actuación en la boda de Nicks, exvocalista de Fleetwood Mac y artista en solitario desde hace mucho tiempo, amiga de Swift. Roberts también dijo que los novios escribieron sus propios votos.

Adam Aron, director ejecutivo de AMC Theatres, ofreció un relato detallado en la red social X, que posteriormente fue eliminado. En la publicación, afirmó que la boda tuvo lugar en una pequeña zona del pabellón que había sido acordonada, "sin ningún indicio de que un partido de baloncesto o de hockey hubiera compartido jamás ese espacio".

"Tras sonar canciones románticas, relajantes y melódicas para calmar el ambiente, unos violines y un violonchelo dieron paso a la comitiva nupcial. Encabezada por el apuesto Travis, con un esmoquin blanco, y una Taylor que dejaba boquiabiertos con un impresionante vestido de novia blanco con una larga cola con velo", escribió Aron, señalando que había estado en "la órbita de Taylor Swift" desde que AMC estrenó la película del concierto "Eras Tour" de la cantante en 2023.

Joseph Kahn, director de varios videoclips de Swift, bromeó sobre la política de "prohibición de teléfonos" del evento.

"No había estado tanto tiempo sin mi móvil desde 1992", publicó en X.