Celebridades y estrellas llegan a la boda de Taylor Swift en Nueva York

Las celebraciones del matrimonio rodeado de misterio de la reina del pop Taylor Swift y la estrella de la NFL Travis Kelce parecían estar en marcha al comienzo de la tarde del viernes en Nueva York, tras la llegada de invitados y celebridades al Madison Square Garden.

Durante casi tres horas, los invitados se precipitaron a la famosa sala de espectáculos y arena deportiva a bordo de vehículos con vidrios oscuros, o bien, a pie.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

Eclipsando las celebraciones nacionales del aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, la boda del año se lleva a cabo en medio de una ola de calor sin precedentes, un bloqueo informativo casi total y un dispositivo de seguridad que normalmente se reserva para los jefes de Estado.

Una multitud de Swifties, como se conoce a los fans de la artista, cantó sus canciones frente al Garden, mientras una fila de camionetas negras dejaba a los numerosos invitados.

"Crecí con su música y estoy muy emocionada de poder estar hoy en Nueva York en el día de su boda", dijo a la AFP Mayan Menahem, de 31 años, en Manhattan.

"Ella es lo más grande de Estados Unidos: es como nuestra realeza, es nuestra reina, es todo", comentó Alyssa Heinen, de 24 años.

Actores como Ethan Hawke y Hugh Grant, así como al cantante Benson Boone, fueron vistos llegar al famoso escenario. Las modelos Gigi Hadid y Karlie Kloss, el actor Bradley Cooper, la actriz Dakota Johnson y también la cantante Camila Cabello fueron fotografiados con atuendos de gala en las calles de la ciudad.

Según la prensa, a la ceremonia seguirá una recepción durante la cual actuarán, entre otros, la cantante Stevie Nicks y el músico country Tim McGraw, y se rumorea que Ed Sheeran también estará entre quienes se subirán al escenario, reportó la columna de chismes Page Six del New York Post

La frenética cobertura en torno a la boda incluyó fuentes no identificadas que dijeron a Page Six que la cantante y el deportista ya se habían casado frente a "un pequeño grupo de seres queridos".

Hasta el edificio Empire State informó que tendrá un "destello azul claro" para celebrar la boda.

Fiesta toda la noche

Los amigos de la famosa pareja llegaron a Nueva York para la celebración, que comenzó el jueves con una cena de ensayo para 100 invitados en el Madison Square Garden.

La cantante Selena Gomez, que según los informes será dama de honor, compartió una foto luciendo atuendo de noche con sus 405 millones de seguidores en Instagram.

Alrededor del recinto se pusieron vallas de seguridad y se levantó una gran carpa blanca en la entrada VIP para impedir que se viera llegar los invitados. Trabajadores también ajustaron enormes cortinas en las ventanas del estadio.

Medios de entretenimiento informaron que Swift y Kelce obsequiaron a los invitados cajas de terciopelo negro grabadas con las iniciales de la pareja que aparentemente contenían una copa de champán adornada con diamantes.

Para el gran evento del viernes, los 1.000 invitados tienen prohibido, según se dice, llevar teléfonos y firmaron acuerdos de confidencialidad.

Durante más de una semana, periodistas han estado apostados en el Garden husmeando en busca de pistas.

Algunos neoyorquinos se mostraron molestos.

"Creo que ya tenemos suficientes problemas en esta ciudad. Los agentes de policía, que tanto se esfuerzan por mantener la paz y reducir la delincuencia en esta ciudad, no tienen por qué estar ahí parados", dijo la residente Natalie Reed.

Al mediodía, la policía cerró las calles que rodean el recinto.

Boda de cuento de hadas

Antes del gran día, el portavoz de Swift dijo que la pareja donó 26 millones de dólares a varias organizaciones benéficas estadounidenses, incluidas algunas en Nueva York y Kansas City.

Swift reveló su compromiso en agosto pasado en una publicación de Instagram. Los fans se derritieron ante la idea de una boda de cuento de hadas con la artista —que construyó su carrera sobre canciones de amor y desamor— diciendo "sí, acepto" al corpulento y barbudo Kelce.

La ganadora de 14 premios Grammy viene de un año estelar, con el éxito de su álbum "The Life of a Showgirl", su incorporación al Salón de la Fama de los Compositores y una nueva canción en la banda sonora de "Toy Story 5".

Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, firmó para disputar su 14.ª temporada en la Liga Nacional de Fútbol Americano.