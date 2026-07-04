¡Disfruta en EdoMéx el partido México vs Inglaterra! Sonideros, rifas, antojitos y un sinfín de actividades culturales y deportivas en municipios del Oriente y Pueblos Mágicos

La fiesta del futbol se activará en los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan.

Se prevé que este mundial deje una derrama económica en la entidad de 7 mil 960 millones de pesos en beneficio del comercio, el turismo y los servicios.

También se llevará a cabo un operativo especial de seguridad con 2 mil 297 elementos y 334 unidades.

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México une esfuerzos con las y los Alcaldes de 11 municipios del oriente para vivir de los festivales futboleros y pamboleros con conciertos, sonideros, corredores gastronómicos y rifas para que la ciudadanía disfrute en sus municipios el partido de México Vs. Inglaterra, rodeada de actividades que harán que este encuentro histórico se viva en familia y cerca de sus comunidades.

La fiesta del futbol se activará en los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan, donde se llevarán a cabo actividades gratuitas como conciertos de banda, Dj, retas de futbol, juegos en tablero gigante y otras actividades recreativas que podrán ser consultadas en sus redes sociales oficiales.

En conferencia de prensa, el Gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que el Estado de México está listo para arropar a la población y celebrar al tricolor ante un contundente triunfo augurado por las y los funcionarios en la quiniela organizada durante el evento.

La Secretaría de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez informó que la transmisión del encuentro México Vs. Inglaterra programado este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, se realizará en los 14 Destinos Futboleros ubicados en Toluca, Aculco, El Oro, Ixtapan de la Sal, Jilotepec, Malinalco, Metepec, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tenayuca-Santa Cecilia, Teotihuacán, Tepotzotlán, Tonatico y Valle de Bravo.

Hasta el momento la ciudadanía ha disfrutado más de 50 transmisiones de partidos y 24 días de actividades, donde se llevaron a cabo conciertos, presentaciones artísticas, activaciones deportivas y espectáculos para promover la convivencia familiar y fortalecer la identidad mexiquense.

Además de fomentar la convivencia social, esta iniciativa impulsa la economía, la Secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernandez reiteró que la derrama esperada para esta justa mundialista es de 7 mil 960 millones de pesos.

En este sentido, comentó que de acuerdo con sondeos permanentes realizados por la dependencia, se tienen cifras positivas, durante los días de partido de la selección mexicana se han registrado incrementos entre 15 y hasta 70 por cientos en restaurantes, comercios, hoteles, servicios turísticos y plataformas de transporte y alimentos.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal dio a conocer que se cuenta con un despliegue operativo con 2 mil 297 elementos y 334 unidades, que vigilan Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos contemplados en el Estadio de México, un Destino Futbolero Seguro.