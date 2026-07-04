Miles de personas protestan en Albania contra proyecto turístico ligado a Trump

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en la capital de Albania, en la mayor protesta contra un proyecto turístico ligado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump en una zona protegida.

Fue la 35ª protesta cotidiana y la más grande desde que comenzaron a finales de mayo contra la construcción de un hotel de lujo vinculado a la hija de Trump, Ivanka, y su esposo Jared Kushner, en una reserva natural en la costa del país europeo.

La oposición al proyecto se ha convertido en un foco de expresión contra la corrupción percibida en el país. Los manifestantes han pedido la renuncia del primer ministro, Edi Rama, por lo que ven como falta de transparencia.

El movimiento fue denominado la "Revolución Flamenco" por las aves de color rosado que migran a una reserva natural donde se encuentra el proyecto.

"Lo que comenzó como la Revolución Flamenco desató un amplio descontento público", declaró a la AFP la manifestante Alketa Ademi, de 40 años.

"Falta de transparencia, arrogancia. ¡Ya basta! El primer ministro se tiene que ir", agregó.

Según los manifestantes, el proyecto hotelero valorado en 4.600 millones de dólares, presenta un riesgo para el medioambiente y una laguna cercana importante para la migración de aves.

La oposición a la construcción desató protestas diarias en Tirana, donde el jueves la policía utilizó gases lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que intentaban llegar a la sede del Parlamento.

Algunos manifestantes lanzaron huevos, piedras y otros objetos contra la policía en la protesta del jueves.

Ese día, unos 15 policías resultaron heridos y 25 manifestantes fueron detenidos, según la policía.