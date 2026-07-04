México vs. Inglaterra: conoce las sedes en la CDXM para ver el partido

El Gobierno de la Ciudad de México tiene el programa Festivales Futboleros, el cual consiste en espacios públicos, gratuitos y familiares que fueron instalados para transmitir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con ello se busca descentralizar la fiesta mundialista, lo que permite que la afición disfrute de los encuentros en comunidad sin tener que trasladarse al Zócalo o al Ángel de la Independencia.

Conoce las sedes en tu alcaldía

Cada sede tendrá transmisiones especiales, dependiendo de lo que desees ver, puedes revisar la opción que te quede mejor:

Todos los partidos

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Partidos de México y finales

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba

Benito Juárez: Parque las Américas

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina

Iztacalco: Utopía Mixiuhca

Iztapalapa: Central de Abasto

Partidos de México y finales en pueblos originarios

Coyoacán: Parque de la Consolación

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

¿Qué más podemos encontrar?

Estos espacios se caracterizan por tener pantallas gigantes para transmisiones en vivo de todos los partidos del torneo de forma gratuita; conciertos y presentaciones de agrupaciones populares al término de las jornadas.

Asimismo, hay funciones de cine, danza, talleres artísticos y exposiciones sobre la historia del fútbol, así como retas de fútbol de barrio, futbolito de mesa y dinámicas interactivas para niños.