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México vs. Inglaterra: conoce las sedes en la CDXM para ver el partido
Además de las transmisiones, estas sedes cuentan con diferentes actividades donde pude participar toda la familia.
El Gobierno de la Ciudad de México tiene el programa Festivales Futboleros, el cual consiste en espacios públicos, gratuitos y familiares que fueron instalados para transmitir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Con ello se busca descentralizar la fiesta mundialista, lo que permite que la afición disfrute de los encuentros en comunidad sin tener que trasladarse al Zócalo o al Ángel de la Independencia.
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Conoce las sedes en tu alcaldía
Cada sede tendrá transmisiones especiales, dependiendo de lo que desees ver, puedes revisar la opción que te quede mejor:
Todos los partidos
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla
- La Magdalena Contreras: Unidad Independencia
- Tlalpan: Deportivo Vivanco
- Gustavo A. Madero: Campos Revolución
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco
Partidos de México y finales
- Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba
- Benito Juárez: Parque las Américas
- Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana
- Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina
- Iztacalco: Utopía Mixiuhca
- Iztapalapa: Central de Abasto
Partidos de México y finales en pueblos originarios
- Coyoacán: Parque de la Consolación
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa
¿Qué más podemos encontrar?
Estos espacios se caracterizan por tener pantallas gigantes para transmisiones en vivo de todos los partidos del torneo de forma gratuita; conciertos y presentaciones de agrupaciones populares al término de las jornadas.
Asimismo, hay funciones de cine, danza, talleres artísticos y exposiciones sobre la historia del fútbol, así como retas de fútbol de barrio, futbolito de mesa y dinámicas interactivas para niños.