Incomodar a Kane, la prioridad del "Vasco" Aguirre contra Inglaterra

Javier Aguirre, entrenador de la selección de México, tiene como prioridad el domingo incomodar y anular en la cancha a Harry Kane, goleador histórico de Inglaterra, su rival por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio Azteca.

En rueda de prensa, "El Vasco" Aguirre reconoció a Kane como "un jugador top" de gran prestigio por su paso goleador en Tottenham Hotspur, Bayern de Múnich, y en la selección inglesa.

"Harry Kane es figura mundial", subrayó el Vasco y analizó la importancia que el delantero tiene para Inglaterra.

"Es un muchacho de 1.88 metros de estatura, y aún con esa envergadura física tiene mucha claridad en los pies", detalló el entrenador mexicano.

"Es sacrificado y defiende", detalló Aguirre sobre el atacante inglés, autor de cinco goles en esta Copa del Mundo.

La misión que Aguirre ha encomendado a la defensa mexicana -que no ha recibido gol en este Mundial- es "intentar que Kane no esté cómodo en el campo para que no pueda armar juego".

Asimismo, el entrenador mexicano reconoció la jerarquía de la selección inglesa por su posición actual como número 4 en el ranking de la FIFA y por ser campeona del mundo en 1966.

"Es un equipo top en el mundo. Es una selección muy poderosa físicamente y juega muy bien", comentó.

También señaló que con el entrenador alemán Thomas Tuchel Inglaterra puede jugar de dos maneras.

"Inglaterra te puede arrollar en el juego largo y directo y en el cuerpo a cuerpo, y si eso no les funciona, también saben tocar el balón", analizó Aguirre.

Del lado mexicano, Aguirre habló de su delantero Raúl Jiménez, quien lleva ocho temporadas en la Liga Premier inglesa, con Wolverhampton y luego con Fulham.

"Aún con todos esos años en la que, a mi juicio, es la mejor liga del mundo, Raúl se mantiene humilde en nuestro grupo, no tiene ningún gesto de divo, está al servicio del conjunto", señaló.

El entrenador de 67 años rechazó que jugar en el estadio Azteca, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, sea un factor favorable para México. "La altitud la dejo de lado. En el campo somos once contra once".

Para avanzar a cuartos de final, Aguirre confía en "hacer un partido perfecto".