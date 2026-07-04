Detienen a tesorero de Tulum por portación de arma

Cancún, QRoo.- El tesorero municipal de Tulum, Vicente Francisco Aldape Moncada, fue detenido el jueves 2 de julio por elementos de la Guardia Nacional en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún.

De acuerdo con reportes preliminares, durante un filtro de revisión de seguridad le fueron localizadas armas de fuego entre sus pertenencias, por lo que quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este sábado, Aldape Moncada anunció su renuncia irrevocable al cargo a través de un video difundido en redes sociales. En su mensaje, el ahora exfuncionario señaló:

“Ciudadanas y ciudadanos del municipio de Tulum, muy buenas tardes. El día de hoy quiero comunicarles que he tomado la decisión de separarme de mi cargo como tesorero municipal, debido a los eventos desafortunados que sucedieron el día jueves”.

Explicó que su separación busca “no afectar el trabajo de la administración municipal” mientras enfrenta la situación legal derivada de los hechos.

El Ayuntamiento de Tulum oficializó la renuncia formal e irrevocable del tesorero y le deseó éxito en sus proyectos personales y profesionales futuros. Hasta el momento, ni la FGR ni el gobierno municipal han proporcionado mayores detalles sobre el proceso legal en curso.