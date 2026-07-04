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Octavos de Final del Mundial 2026 - Calendario de partidos y dónde verlos
El público mexicano podrá ver gratis la transmisión de al menos cuatro de los ocho juegos a través de las televisoras mexicanas de señal abierta.
Inicia la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde las mejores 16 selecciones del planeta se medirán para así obtener su pase a cuartos de final.
La travesía la inician Canadá y Marruecos, "Les Rouges" son una de las tres anfitrionas de esta edición, pero los "Leones del Atlas" han llegado a esta justa con la confianza de que en Qatar 2022 obtuvieron un histórico cuarto lugar.
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Este sábado 4 de julio, la ronda la completan las selecciones de Paraguay y Francia, quienes tienen una vieja rencilla, toda vez que "Les Bleus" se encargaron de despedir en el 98 a la “Albirroja”.
Cabe recordar que esta fase eliminatora, las televisoras mexicanas podrán transmitir al menos cuatro de los ocho juegos programados. Mientras que el resto podrán ser vistos a través del servicio de streaming ViX Premium (Mundial).