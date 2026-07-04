Octavos de Final del Mundial 2026 - Calendario de partidos y dónde verlos

Inicia la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en donde las mejores 16 selecciones del planeta se medirán para así obtener su pase a cuartos de final.

La travesía la inician Canadá y Marruecos, "Les Rouges" son una de las tres anfitrionas de esta edición, pero los "Leones del Atlas" han llegado a esta justa con la confianza de que en Qatar 2022 obtuvieron un histórico cuarto lugar.

Este sábado 4 de julio, la ronda la completan las selecciones de Paraguay y Francia, quienes tienen una vieja rencilla, toda vez que "Les Bleus" se encargaron de despedir en el 98 a la “Albirroja”.

Cabe recordar que esta fase eliminatora, las televisoras mexicanas podrán transmitir al menos cuatro de los ocho juegos programados. Mientras que el resto podrán ser vistos a través del servicio de streaming ViX Premium (Mundial).