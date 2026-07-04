Javier Aguirre: “tenemos que hacer un partido casi perfecto para superar a Inglaterra”

Javier Aguirre sabe lo que le depara con Inglaterra. Puede mencionar sus fortalezas en la cancha y al mismo tiempo, decir que tienen los elementos para desarticular al equipo capitaneado por Harry Kane, que está dentro de los jugadores más goleadores en lo que va de Mundial 2016, con cinco anotaciones.

Además, es espectador del futbol de la Premier League y considera que es una de las mejores referencias en nivel y de la cual se puede aprender.

“Los jugadores ingleses son gente veloz, fuertes físicamente, poderosos y con buen futbol, con balones largos, cambios en la forma de juego (...) Como entrenador profesional, veo la Premier League, tiene grandes jugadores y siempre te deja algo para aprender”.

Sin embargo, la reputación no es igual a resultado comprometido. La selección inglesa se presenta invicta ante México para la batalla por el boleto a cuartos de final pero su portería ya ha sido marcada por tres goles en contra (uno de la RD del Congo y dos de Croacia).

“Es la cuarta selección del ranking mundial, campeona del mundo en 1966, que tiene una liga que la nutre, top en el mundo, tenemos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Intentaremos aún mejor de lo que hemos venido creciendo, pero si no creyera que le puedo ganar a Inglaterra lo diría”.

Horas antes, Raúl Jiménez también habló del nivel del futbol inglés, desde el Centro de Alto Rendimiento: “es un fútbol de mucho contacto, de transiciones, unidos podemos conseguir resultados importantes”. Raúl es el jugador de Selección que más conocimiento tiene del futbol del rival, jugó ocho años en la Premier League. Llegó a Inglaterra en la temporada 2018-19 para jugar con el Wolverhampton Wanderers (donde estuvo 5 campañas) y posteriormente, pasó al Fulham, donde jugó desde 2023 hasta mediados de 2026”.

“Raúl ha jugado en la mejor liga del mundo y sigue siendo el mismo, es uno más y ayuda como uno más, no tiene gesto de figura ni es divo”, comentó el Vasco.

Sin revelar la alineación, Aguirre desmintió que el ‘Piojo’ Alvarado esté lesionado, o algún otro jugador. Cuenta con el cuadro de 26 jugadores para el partido, incluso, hizo referencia a Gilberto Mora, su jugador de 17 años que ha sido importante para la posesión del balón y la presión al rival.

“Mora es un jugador que al recibir la pelota sabe qué está pasando 360 grados. Es un jugador distinto, encima con corta edad y con personalidad”