Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de la lengua española. Desde su aparición, en 1987, ha servido de vínculo entre escritores, editores, libreros, académicos y lectores.

Su consolidación como espacio para el diálogo y la promoción del libro y la lectura le valió, en 2020, ser reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Eje económico tapatío

La influencia de la FIL trasciende los límites de los libros. Se ha convertido en una impulsora de la economía local y nacional. La derrama económica que deja a la ciudad de Guadalajara es de 330 millones de dólares por edición. Cantidad que incluye el gasto en un amplio espectro de industrias, destacando la editorial y la turística.

Para el sector editorial, la FIL es un lugar esencial de reunión y negocios. Les permite cerrar tratos y hacer contactos nacionales e internacionales. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Feria contribuye con 35 millones de dólares al sector de la edición y genera 10 000 puestos de trabajo temporales. Por otra parte, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana estima que, en 2021, contribuyó con el 2.4 % al PIB cultural. Esto supone aproximadamente 17 000 millones de pesos (unos 790 millones de euros) en 2021.

Records de la FIL Guadalajara entre 2023 y 2024.Foto EE: Cortesía

La Feria es un espacio de difusión para las empresas editoriales. Allí acuden tanto grandes empresas, como Planeta o Penguin Random House, como editoriales independientes medianas y pequeñas como Sexto Piso o Babidi-Bú. Pero no solo la industria editorial obtiene beneficios. También lo hacen hoteles, restaurantes, transportes y negocios de la región puesto que, normalmente, los visitantes permanecen dos o tres días.

En 2024, la Feria recibió un total de 907 300 asistentes. La inversión realizada tan solo por España, país invitado, alcanzó los 3 millones de euros, y el crecimiento en el volumen de negocios rondó el 40 %. Por otra parte, el flujo de asistencia al pabellón de España fue de 140 000 visitantes y se vendieron 16 000 libros. Así, en promedio, una de cada nueve personas que visitaron el pabellón compró un libro.

Numeralia de la FIL Guadalajara.Foto EE: Cortesía

Premios y reconocimientos

La FIL tiene un impacto importante en el sector cultural iberoamericano. Además del premio Princesa de Asturias recibido en 2020, el Gobierno de Brasil le concedió en 2022 la Orden de Río Branco por su promoción de la literatura y la cultura brasileña.

Por otro lado, la Feria otorga desde 1991 el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances a escritores de las lenguas romances como reconocimiento al conjunto de su obra. Además, cada año hay un lugar invitado (lo han sido la Unión Europea, España e India, entre otros).

En 2025, será el escritor franco-libanés Amin Maalouf quien reciba el galardón, y Barcelona la ciudad invitada.

FIL, modelo de negocio

Por lo tanto, la FIL nació como un proyecto cultural pero se ha convertido en un motor económico y cultural de Guadalajara, que en 2022 fue nombrada por la Unesco Capital Mundial del Libro.

Concretamente, el modelo de la Feria genera ingresos de las instituciones que participan en el encuentro (B2B, business to business) y de sus visitantes (B2C, business to consumer) a través de:

Exposición y venta al público: el alquiler de espacios a editoriales y librerías en Expo Guadalajara, la venta directa de libros y merchandising , la venta de entradas al recinto y a través de actividades específicas (presentaciones, FIL Niños, FIL Pensamiento y FIL Ciencia, entre otros).

, la venta de entradas al recinto y a través de actividades específicas (presentaciones, FIL Niños, FIL Pensamiento y FIL Ciencia, entre otros). Plataforma profesional: acreditación de profesionales, agenda exclusiva de negocios y el Salón de Derechos (donde se negocian la compraventa de derechos, coediciones y traducciones). Este salón opera con mesas de trabajo contratadas por agentes y editoriales.

Patrocinios y alianzas: eventos de marketing y relaciones públicas para marcas, instituciones o regiones invitadas, que aprovechan la visibilidad y los públicos segmentados que ofrece la Feria.

y relaciones públicas para marcas, instituciones o regiones invitadas, que aprovechan la visibilidad y los públicos segmentados que ofrece la Feria. Servicios turísticos: convenios con hoteles y operadores con tarifas preferenciales para expositores, profesionales y público, que integran la cadena de valor turística alrededor del recinto.

Este diseño híbrido cultural-comercial crea un mercado físico de contenidos (venta al público) y un mercado de derechos (licencias y propiedad intelectual), mientras activa un circuito de patrocinios, turismo de reuniones y servicios locales.

Se estima que los ingresos turísticos estuvieron en torno a 700 millones de pesos mexicanos en la edición 2024 (unos 32,5 millones de euros), impulsados por hospedaje, alimentación, transporte y compras, además del volumen de ventas editoriales. La zona hotelera alrededor de la Expo registra mayor ocupación y tarifas que el promedio de la ciudad durante la FIL y en la edición de 2023 la ocupación hotelera fue superior al 62 %.

Retos a futuro

Mantener el éxito alcanzado por la Feria conlleva desafíos. Es esencial la cooperación entre autoridades, empresas y comunidad para mantener la sostenibilidad del negocio y generar beneficios de forma equitativa entre todos los participantes: desde los grandes grupos pasando por editoriales medianas y pequeñas hasta proyectos independientes.

La FIL es un ejemplo más de que economía y cultura pueden coexistir y beneficiarse mutuamente. Promueve el desarrollo de la industria editorial en español a nivel global, a la vez que crea puestos de trabajo locales. Pero no solo eso, la Feria trasciende el encuentro entre los lectores y los escritores y sus obras, o la posibilidad de ampliar mercados editoriales para convertirse en el escaparate de una ciudad, Guadalajara, que durante 10 días se convierte en la capital mundial de la literatura iberoamericana.