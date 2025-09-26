Sinclair y Nexstar volverán a retransmitir a Jimmy Kimmel tras boicot a su programa

Los dos conglomerados mediáticos que boicotearon el programa del humorista Jimmy Kimmel en Estados Unidos tras presiones gubernamentales, anunciaron este viernes que volverían a transmitir el espacio de variedades.

Sinclair y Nexstar, que controlan más de 50 canales de televisión afiliados a la cadena ABC (a cargo de "En Vivo con Jimmy Kimmel"), retiraron el programa de entrevistas de sus parrillas la semana pasada luego de que la gubernamental Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) amenazara con retaliaciones por las opiniones del artista.

Kimmel opinó la semana pasada en su programa que el movimiento MAGA (Make America Great Again) explotaba políticamente el asesinato del activista de derecha y aliado del presidente Donald Trump Charlie Kirk, quien fue baleado en un campus universitario.

El sorpresivo anuncio de Sinclair y Nexstar, que bloqueaba el programa en una cuarta parte de Estados Unidos, abrió una crisis para ABC y para su compañía madre, Disney, que optaron por una inmediata suspensión temporal.

Presionada por quejas contra la suspensión y en defensa de la libertad de expresión, Disney echó marcha atrás, y Kimmel volvió al aire este martes con un programa conciliador.

Sinclair y Nexstar habían anunciado que mantendrían su boicot, pero este viernes cambiaron de curso.

"Sinclair anuncia hoy que culminará su suspensión de 'En vivo con Jimmy Kimmel", y el programa regresará esta noche a las afiliadas de ABC de Sinclair", dijo la compañía en un comunicado.

La empresa afirmó que la decisión "fue independiente de cualquier interacción o influencia gubernamental".

"Nuestro objetivo durante este proceso era garantizar que la programación se mantuviese correcta y entretenida para la más amplia audiencia posible", agregó la compañía.

Horas más tarde, Nexstar le siguió, anunciando el regreso del espacio a sus canales.

"Anunciamos que 'En Vivo con Jimmy Kimmel' regresará a las estaciones de la compañía afiliadas a ABC a partir de esta noche", dijo el conglomerado, que también negó haber sucumbido a presiones del gobierno.

"Conversamos con ejecutivos en la Compañía Walt Disney y apreciamos su abordaje constructivo para escuchar nuestras preocupaciones", agregó el grupo.

Trump, quien llegó a decir que la cobertura negativa sobre su administración debería ser "ilegal", conmemoró la semana pasada la salida del aire de Kimmel, que constantemente lo critica en su espacio.

Pero voces del entretenimiento y de la política, incluyendo reconocidas figuras de la derecha, cuestionaron las amenazas, que para muchos representaron un ataque a la libertad de expresión.

A pesar del bloqueo parcial, el martes, en su regreso al aire, Kimmel registró una audiencia de 6.2 millones de personas, su mejor desempeño en una década, de acuerdo con Disney.