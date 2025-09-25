Trump arremete contra Jimmy Kimmel tras su regreso a ABC

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha cargado contra Jimmy Kimmel tras el regreso de su programa a la cadena ABC, calificando al presentador y a su equipo de "un auténtico grupo de perdedores" y acusándolos de ser "otra rama más" del Comité Nacional Demócrata.

En el programa que marcó su vuelta a la televisión tras una semana de "suspensión indefinida" por sus comentarios acerca del asesinato de Charlie Kirk, Kimmel matizó que nunca fue su intención "quitar importancia" al crimen y afirmó que Trump "celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma".

"No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo a Jimmy Kimmel", sentenció Trump en una publicación compartida en su red social Truth Social, añadiendo 'Fake' al nombre de la cadena. "¡ABC le dijo a la Casa Blanca que su programa había sido cancelado! Algo sucedió entre entonces y ahora, porque su audiencia SE HA IDO y su 'talento' nunca estuvo ahí", continuó.

"Por qué querrían recuperar a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro al emitir un 99 % de BASURA demócrata. Es otra rama más del DNC [Comité Nacional Demócrata] y, según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña", aseguró.

"Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto. A ver qué tal nos va. La última vez que fui a por ellos, me dieron 16 millones de dólares. Esto parece aún más lucrativo", continuó, haciendo referencia a la suma que Disney pagó en 2024 a raíz de la demanda por difamación de Trump contra ABC News y el presentador George Stephanopoulos. "¡Un auténtico grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con sus malos índices de audiencia", concluyó.

En diciembre del pasado año, Disney acordó pagar una indemnización de 15 millones de dólares (más 1 millón en gastos legales) después de que Stephanopoulos afirmara en marzo de 2024 en el programa This Week de ABC News que Trump había sido declarado "culpable de violación por un jurado". El presidente de Estados Unidos fue declarado en el veredicto del jurado culpable de abuso sexual y difamación, pero no de violación, en una demanda presentada por la escritora E. Jean Carroll.

Tras la suspensión de Jimmy Kimmel Live, que fue criticada por diversas personalidades de la industria cinematográfica, que llegaron a firmar una carta abierta pidiendo revertir la medida, Disney anunció el pasado lunes que el programa volvería a emitirse en la cadena ABC. "Hemos pasado los últimos días conversando a fondo con Jimmy, y tras ello, decidimos reanudar el programa el martes", escribió Disney en un comunicado recogido por diferentes medios de comunicación.

En el programa que marcó su regreso a la cadena, Kimmel arremetió contra Trump y denunció las amenazas y chantajes de la Casa Blanca a los medios de comunicación en un extenso monólogo. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma", proclamó. Además, matizó sus comentarios sobre Kirk, afirmando que nunca fue su intención "quitar importancia" al asesinato de un joven y que su asesino "es una persona enferma que cree que la violencia es la solución, y no lo es".