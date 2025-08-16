Serie documental sobre Colin Kaepernick no se emitirá en ESPN, según la cadena

La docuserie de varias partes del director Spike Lee para ESPN Films sobre el exmariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, quien desató un debate nacional al protestar contra la injusticia racial hace casi una década, no se estrenará, informaron el cineasta y ESPN.

"ESPN, Colin Kaepernick y Spike Lee han decidido conjuntamente no seguir adelante con este proyecto debido a ciertas diferencias creativas", declaró ESPN a Reuters el sábado.

"A pesar de no haber llegado a un acuerdo definitivo, apreciamos todo el trabajo duro y la colaboración que se invirtió en esta película".

Lee declaró a Reuters el viernes que la serie no se estrenaría.

"No se estrenará. Es todo lo que puedo decir", declaró Lee en la alfombra roja antes de la cena de la Fundación Harold y Carole Pump, un evento para recaudar fondos para la investigación y el tratamiento del cáncer, en Beverly Hills, California.

Al preguntársele por qué, el director ganador del Oscar se negó a dar más detalles, alegando un acuerdo de confidencialidad. "No puedo. Firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo hablar de ello", señaló.

Kaepernick desató un debate nacional en 2016 cuando se arrodilló durante el himno nacional de Estados Unidos para protestar contra el racismo sistémico y la brutalidad policial.

El jugador de 37 años no ha jugado en la NFL desde esa temporada. Muchos expertos creían que su activismo político, que desencadenó un movimiento que provocó la ira del presidente estadounidense Donald Trump, fue la razón principal por la que los equipos dudaban en contratarlo.

Posteriormente, presentó una queja por colusión contra los dueños de los equipos, que se resolvió con la liga en 2019.

Los representantes de Kaepernick no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La producción de la serie comenzó en 2022, y ESPN DIS.N, propiedad de Walt Disney, la promocionó como un "relato completo y en primera persona" de la trayectoria de Kaepernick, que incluiría extensas entrevistas con el jugador.

En septiembre, Puck News informó que el proyecto enfrentó retrasos debido a desacuerdos entre Kaepernick y Lee sobre la dirección de la película, y que el presidente de ESPN, Jimmy Pitaro, estaba abierto a permitir que los realizadores lo ofrecieran en otro lugar.