Aprobación de iniciativa presidencial en materia laboral, entre los pendientes en el Senado: Laura Itzel Castillo

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que entre los temas pendientes por desahogar destaca la aprobación de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Comercio Exterior y a la Ley Federal del Trabajo presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros al vincular las certificaciones para exportación con garantías de seguridad social de trabajadores agrícolas.

Durante la próxima semana, comentó en un video mensaje publicado hoy domingo, 15 de marzo, en la red social X, que el pleno cameral habrá de ratificar el nombramiento presidencial de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Para abordar este tema, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, que preside Alejandro Murat Hinojosa, sesionará el próximo miércoles por la mañana para dictaminar el decreto correspondiente que se someterá a discusión y votación del pleno cameral, previa comparecencia de Aguilar Pérez.

“Esta semana también discutiremos asuntos de gran relevancia, como es el caso de la solicitud de la Presidenta de la República para la autorización de la salida de tropas a Estados Unidos. El evento se denomina “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales’’, misma que se llevará a cabo del 6 de abril al 30 de mayo de este año’’, aseguró.

Además, dijo, “estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado plan B, relativo a la reforma político-electoral, que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana’’.

“Estaremos pendientes de la aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Ley de Vivienda para armonizarla con la Constitución, en torno al concepto de vivienda adecuada. El miércoles 18, conmemoramos un aniversario más de la Expropiación Petrolera que hiciera el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río, en 1938’’.

El pleno cameral está convocado a sesionar hasta el próximo miércoles, tras el descanso oficial decretado, mañana lunes 16 del mes en curso, por el natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas, a conmemorarse el próximo sábado 21.