Sheinbaum respalda postura de AMLO sobre Cuba y afirma que México mantendrá ayuda humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó las recientes declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación que enfrenta Cuba y aseguró que el gobierno mexicano continuará apoyando al pueblo de la isla, al tiempo que defendió el llamado a la solidaridad realizado por el exmandatario.

Durante un mensaje desde Compostela, Nayarit, la mandataria señaló que la postura del exjefe del Ejecutivo se inscribe en el pensamiento del llamado “humanismo mexicano”, concepto que —recordó— fue planteado por López Obrador durante una movilización en la Ciudad de México y que, dijo, se sustenta en la fraternidad y solidaridad que caracterizan a la sociedad mexicana.

“Nosotros tenemos un pensamiento en la Cuarta Transformación. El nombre de ese pensamiento se lo puso el presidente López Obrador en una marcha histórica que hubo en la Ciudad de México en 2022. Dijo: ‘ese pensamiento se llama el humanismo mexicano’”, explicó.

Sheinbaum Pardo indicó que este enfoque se basa, por un lado, en la herencia cultural de los pueblos originarios y, por otro, en la historia política del país. Según expuso, una de sus expresiones más claras es la disposición de los mexicanos a apoyar a otros en momentos de dificultad.

En ese contexto, la titular del Ejecutivo federal se refirió al mensaje que López Obrador difundió en redes sociales, donde expresó sentirse “muy herido” por la situación del pueblo cubano ante las restricciones económicas que enfrenta la isla, atribuidas al bloqueo impuesto por Estados Unidos.

“Nosotros decidimos que aun cuando era difícil enviar petróleo, íbamos a seguir enviando ayuda”, señaló.

Además, respondió a las críticas de sectores opositores que cuestionaron el pronunciamiento del exmandatario y la ayuda enviada a la isla. Afirmó que, aunque algunas personas puedan no coincidir con el gobierno cubano, ello no debe traducirse en que la población enfrente mayores dificultades.

“Hay quien dice: ‘yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba’. Está bien, pero no tiene por qué hacer que el pueblo sufra”, sostuvo.