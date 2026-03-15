Sabalenka conquista, al fin, el título en Indian Wells

En su tercera final en este torneo, la bielorrusa Aryna Sabalenka alzó este domingo su primer trofeo del WTA 1000 de Indian Wells, al vencer a la kazaja Elena Rybakina en el tie break definitivo.

La número uno mundial se cobró cuentas pendientes frente a Rybakina con una remontada en la que resistió un punto de partido y que culminó con marcador de 3-6, 6-3 y 7-6 (8/6).

Sabalenka, de 27 años, tomó revancha de Rybakina por sus derrotas en las finales de Indian Wells de 2023 y del Abierto de Australia en enero pasado.

Protagonista de grandes decepciones en finales, la bielorrusa logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA.

Por primera vez en más de una década, las dos mejores tenistas del ránking mundial se medían por el título de Indian Wells, uno de los torneos más prestigiosos fuera de los Grand Slams.

Sabalenka soportaba la mayor presión no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

Aunque domina con puño de hierro la clasificación mundial, Sabalenka ha perdido seis finales, las mismas que ha ganado, desde que ascendió por última vez a la cima en octubre de 2024.

Tres de esas derrotas fueron por títulos de Grand Slam y Rybakina ha estado del otro lado de la red en dos grandes escenarios: el de las WTA Finals de 2025 y del Abierto de Australia este año.

Finalmente, las dos horas y media de batalla bajo el potente sol californiano culminaron con el primer éxito de Sabalenka en el Valle de Coachella, en una edición que arrancó comprometiéndose con su pareja, el empresario brasileño Georgios Frangulis.

"Qué semana: tener un cachorro, comprometerme y ganar el título. Sin duda lo recordaré por el resto de mi vida", dijo sobre el podio la radiante campeona, luciendo de nuevo de su anillo de diamantes.

"Siempre estoy feliz de venir aquí y gracias a Dios ahora tengo este trofeo", dijo con alivio tras asegurar el título 23 de su carrera y décimo de categoría WTA 1000.

"Fue un partido muy difícil, felicidades a Aryna", se limitó a decir Rybakina. "Intentamos sacar cosas positivas y pasar a la siguiente".

Punto de partido salvado

En un caluroso mediodía, Rybakina comenzó el juego congelando el tenis de Sabalenka con su servicio dominante y potente derecha.

La kazaja también controlaba desde el fondo de la pista a una Sabalenka que rebuscaba en su repertorio en busca de respuestas.

En el sexto juego, la bielorrusa cedió su servicio y en poco más de media hora ya había entregado su primer set en el torneo.

La final se le puso todavía más cuesta arriba a la número uno al encajar otro break en el juego inicial del segundo set.

La esperada reacción de Sabalenka emergió cuando devolvió el break inicial y lo celebró con un grito de desahogo.

Juego a juego, la jefa de la WTA fue restaurando la confianza en su tenis a medida que se fundía la de Rybakina.

Sabalenka igualó el partido con su tercera pelota de set y fue la primera en quebrar en la segunda manga.

Por primera vez Rybakina se vio por detrás en el marcador, pero todavía le quedó energía en el tanque para evitar que Sabalenka sellara la victoria sirviendo con 5-4.

La bielorrusa se resignó a batirse en el último tiebreak y contuvo los nervios en la pelota de partido de Rybakina para alcanzar uno de los pocos trofeos de pista rápida que se le resistían.

La final del Masters 1000 masculino la disputaban a continuación el italiano Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev, ambos en busca de su primer título del certamen.