NFL en controversia por las sales aromáticas

La NFL anunció en un memorando la prohibición de los inhalantes de amoníaco. Los equipos no podrán proporcionar a los jugadores inhaladores, cápsulas, sales aromáticas o amoníaco en un vaso. La prohibición se aplica a todos los partidos de la NFL y a todo el personal del equipo, incluyendo entrenadores, médicos, preparadores físicos, preparadores físicos de fuerza y acondicionamiento, entre otros.

Sin embargo, un mensaje enviado a los jugadores por la Asociación de Jugadores de la NFL aclaró la situación. La liga no prohíbe el uso de estos artículos, sino que prohíbe a los equipos proporcionarlos, es decir, los jugadores pueden traer los suyos. No habrá controles de detección.

"La Asociación de Jugadores de la NFL está al tanto del memorando emitido por la liga sobre el uso de sales aromáticas y cápsulas de amoníaco. No se nos notificó este cambio en la política del club antes de que se enviara el memorando. Para aclarar, esta política no prohíbe el uso de estas sustancias por parte de los jugadores, sino que restringe a los clubes su suministro en cualquier forma. La NFL nos lo ha confirmado. Si tiene alguna pregunta, por favor, contacte con su director de jugadores".

La liga citó una advertencia de 2024 emitida por la FDA sobre la falta de evidencia que respalde la seguridad y eficacia de los inhaladores de amoníaco comercializados para aumentar la agudeza mental o aumentar la energía, señalando posibles efectos secundarios negativos. Se señaló que tenían el potencial de enmascarar ciertos signos y síntomas neurológicos, en particular algunos signos de conmoción cerebral. Como tal, el Comité de Cabeza, Cuello y Columna de la liga recomendó prohibir el uso durante las competiciones.

La noticia inicial de la decisión de la NFL la dio el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, quien dijo que ha usado dichos productos antes de "cada serie".

"He estado angustiado todo el día. Consideré retirarme. Tenemos que encontrar un punto medio. Que alguien me ayude, que alguien tenga una buena idea", bromeó Kittle mientras interrumpía la entrevista del linebacker Fred Warner con NFL Network.

El amoníaco y las sales aromáticas se han utilizado durante mucho tiempo como estimulantes por los jugadores de la NFL, así como por otros atletas, aunque se han señalado los riesgos que conllevan. Muchas competiciones de boxeo, por ejemplo, han prohibido las sales aromáticas con el argumento de que su uso puede enmascarar lesiones graves.