La Ciudad de México rompe el Récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo

Con una asistencia de 9 mil 500 personas en el Zócalo capitalino, la metrópoli superó oficialmente la marca mundial previa, reafirmando que la capital está preparada para recibir la Copa Mundial de Futbol 2026 en solo 86 días

La jornada incluyó una clase de 35 minutos con ejercicios de diversas intensidades y un calentamiento rítmico obligatorio por normativa de Guinness World Records, destacando la participación de deportistas, celebridades y personas con discapacidad

En el marco de este logro, se mantiene abierta la convocatoria para mujeres de 16 a 25 años en el concurso de dominadas de balón, cuya ganadora representará a México en el partido inaugural del mundial

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó una jornada histórica en la que la Ciudad de México logró pulverizar el Récord Guinness vigente de la clase de futbol más grande del mundo. Con la participación de 9 mil 500 personas reunidas en la Plaza de la Constitución, la capital superó con creces la marca anterior de mil 38 participantes que ostentaba Estados Unidos.

Previo al inicio de la sesión, que tuvo una duración técnica de 35 minutos, los asistentes realizaron un calentamiento al ritmo de la música, cumpliendo así con un requisito indispensable establecido por la organización de Guinness World Records para validar la hazaña. Durante la clase, los participantes demostraron su talento con el balón a través de diversos ejercicios ejecutados a distintas intensidades, adaptándose a las capacidades de cada persona para asegurar una jornada inclusiva.

El evento contó con una asistencia plural que incluyó a personas con discapacidad, deportistas reconocidos y celebridades, además de la presencia de la Jefa de Gobierno, integrantes de su gabinete y funcionarios del Gobierno Federal. Al respecto, la mandataria declaró que la Ciudad de México es "la más deportiva" y enfatizó el valor de la unidad ciudadana: “cuando la ciudad participa somos capaces de lograr lo imposible, con este récord la ciudad manda un mensaje al mundo: el futbol es el lenguaje universal que no necesita traducción, que une a los pueblos. Desde aquí gritamos: No a la guerra, sí a la paz”.

A falta de solo 86 días para el inicio de la justa mundialista, Brugada Molina recordó que este evento simboliza el "mundial social" que se vivirá en las calles. Asimismo, reiteró el compromiso por una competencia íntegra: “aquí late hoy el corazón futbolero más grande del mundo y late por un mundial diferente, un mundial memorable, libre de racismo, xenofobia y machismo”, subrayando que “queremos un mundial de juego limpio con sociedad justa”.

Finalmente, se recordó a las jóvenes de entre 16 y 25 años que sigue vigente la convocatoria lanzada por la Presidencia de la República para el concurso de dominadas de balón, un certamen que busca destacar el talento femenino en el deporte y otorgar a la ganadora un lugar en el partido inaugural en representación de México.